Число пострадавших на трассе «Таврида» выросло до десяти человек

31.07.2020, 8:48, Новости дня

Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до десяти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

«По последним данным, в автобусе было 18 человек, десять пострадали, восемь погибли. Пострадавшие доставлены в больницы», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, ранее в пятницу в региональном МЧС сообщили, что в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе «Таврида» в Белогорском районе Крыма погибли восемь человек.