 

Число пострадавших на трассе «Таврида» выросло до десяти человек

31.07.2020, 8:48, Новости дня

Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до десяти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

«По последним данным, в автобусе было 18 человек, десять пострадали, восемь погибли. Пострадавшие доставлены в больницы», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, ранее в пятницу в региональном МЧС сообщили, что в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе «Таврида» в Белогорском районе Крыма погибли восемь человек.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / На Донбассе в результате взрыва неустановленного устройства погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения

01.07 / Times – «программа-интенсив» — Китай «беспрецедентно» нарастил активность на своём главном ядерном полигоне

29.06 / В США разрешили испытательные полеты Boeing 737 MAX. Эксплуатацию самолета запрещали после двух авиакатастроф

04.07 / ВОЗ остановила испытания четырех потенциальных лекарств от коронавируса

15.07 / Белый дом решил не ужесточать правила действия студенческих виз

29.07 / Садовничий рассказал о готовности МГУ начать учебный год в одном из трех форматов

03.07 / Dodge презентовала седан Charger SRT Hellcat Redeye

22.07 / В Челябинской области откроются 32 новых «Точки роста»

26.06 / В Украине впервые более 1000 новых случаев коронавируса за сутки

02.07 / Эксперт: Голосование по поправкам превратилось в референдум по доверию Путину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска