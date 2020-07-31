Москалькова заявила об отсутствии доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян

31.07.2020, 8:48, Новости дня

Обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии граждан РФ нет, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Я отслеживаю эту ситуацию и провожу мониторинг по СМИ – нет четкого понимания доказательств их вины, которые могли бы быть представлены в публичное пространство. И я также обеспокоена обоснованностью и достаточностью доказательств для их задержания и проведения следственных действий при предъявлении к ним обвинения», – сказала РИА «Новости» Москалькова.

Так, омбудсмен напомнила, что согласно федеральному конституционному закону, уполномоченный может действовать только при поступлении обращения. Но пока такое обращение не поступало, отметила она.

В Белоруссии задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии. Москва назвала заявления белорусской стороны одиозными и не выдерживающими никакой критики.

Посол РФ в стране Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».