“Сейчас работают юристы”: Манукян прокомментировал расставание с Бузовой

31.07.2020, 8:30, Разное

Популярный блогер и рэп-исполнитель Давид Мануян прокомментировал расставание с ведущей Ольгой Бузовой. Он в присущей ему шуточной манере ответил на поставленный пользователями вопрос.

Давид Манукян в разделе «Истории» в социальной сети Instagram сделал неожиданное заявление об отношениях с Ольгой Бузовой. Уже не первую неделю в Сети ходят слухи о расставании пары. Якобы знаменитости заключили пиар-контракт, который закончился. Несколько дней Манукян и Бузова не появлялись друг у друга в социальных сетях, поэтому поклонники начали переживать за их отношения.

Один из фолловеров задал прямой вопрос Манукяну о его отношениях с Бузовой. Тот в шутку сказал, что, согласно условиям контракта, он не может раскрывать все его подробности. Однако сейчас юристы работают над продлением договора.

Позже Манукян поздравил Бузову с релизом новой песни. Поклонники сделали вывод, что в отношениях пары все хорошо.

Уже не раз ведущую «Дома-2» и популярного блогера обвиняли в хайпе. Артистам прогнозировали скорую свадьбу. Уже не раз пользователи Сети подозревали Бузову в беременности. К слову, не так давно Манукян намекнул возлюбленной о том, что хочет завести детей. Сама же знаменитость ничего не ответила на это предложение.