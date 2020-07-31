 

“Сейчас работают юристы”: Манукян прокомментировал расставание с Бузовой

31.07.2020, 8:30, Разное

Популярный блогер и рэп-исполнитель Давид Мануян прокомментировал расставание с ведущей Ольгой Бузовой. Он в присущей ему шуточной манере ответил на поставленный пользователями вопрос.
Давид Манукян в разделе «Истории» в социальной сети Instagram сделал неожиданное заявление об отношениях с Ольгой Бузовой. Уже не первую неделю в Сети ходят слухи о расставании пары. Якобы знаменитости заключили пиар-контракт, который закончился. Несколько дней Манукян и Бузова не появлялись друг у друга в социальных сетях, поэтому поклонники начали переживать за их отношения.

Один из фолловеров задал прямой вопрос Манукяну о его отношениях с Бузовой. Тот в шутку сказал, что, согласно условиям контракта, он не может раскрывать все его подробности. Однако сейчас юристы работают над продлением договора.

Позже Манукян поздравил Бузову с релизом новой песни. Поклонники сделали вывод, что в отношениях пары все хорошо.

Уже не раз ведущую «Дома-2» и популярного блогера обвиняли в хайпе. Артистам прогнозировали скорую свадьбу. Уже не раз пользователи Сети подозревали Бузову в беременности. К слову, не так давно Манукян намекнул возлюбленной о том, что хочет завести детей. Сама же знаменитость ничего не ответила на это предложение.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Врачи предупредили о последствиях для женщин отсутствия секса

09.07 / Мнение: Вторая волна

17.07 / Ученый заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 во всех регионах России

20.07 / Мнение: О п***це про CoVID-19

13.07 / Причиной боли в горле стал четырехсантиметровый червь в миндалине

13.07 / Солженицын и “Наш милый лжец”

30.06 / Под Нижним Новгородом при пожаре погибли 4 человека

20.07 / Диетолог Тамила Арсеньева назвала 5 поднимающих настроение продуктов

30.07 / Беларусь закипает

27.06 / Учёные: Доброжелательность к людям почти наполовину зависит от наследственности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска