Нефть подорожала после падения в четверг

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31.07.2020, 8:16, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром коррекционно растут после падения на 1,8-3,2% в четверг.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,53% – до 43,48 доллара за баррель, сентябрьский фьючерс на Brent поднялся на 0,54% – до 43,17 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI вырос на 0,5% – до 40,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В четверг стоимость нефти перешла к резкому снижению на негативных экономических данных в США. Так, стало известно, что ВВП в США во втором квартале упал на 32,9% в годовом выражении. Снижение стало рекордным.

Между тем, поскольку во всем мире продолжает расти число заболевших COVID-19, что может повлечь за собой новые закрытия экономик, угроза спросу на нефть сохраняется. 





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