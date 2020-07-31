 

Михаил Казаков из «Папиных дочек» оказался в инвалидном кресле

31.07.2020, 8:09, Разное

Из-за серьезного перелома обеих ног российский актер Михаил Казаков из сериала «Папины дочки» оказался в инвалидном кресле. Новый фотоснимок, опубликованный на странице Instagram-аккаунта артиста, шокировал его поклонников, ведь ранее он признавался, что операция по установке титановых пластин прошла успешно.
Оказалось, что часть реабилитационного периода актер проведет в инвалидном кресле, поскольку восстановление обеих ног может занять длительное время. Но уже сейчас Михаил Казаков выполняет мелкую работу по дому. Так, после выписки из больницы он решил сразу отправиться на садовый участок.

Поклонники Михаила Казакова до сих пор не знают, каким образом он умудрился сломать сразу две ноги. Некоторые СМИ утверждали, что неприятный инцидент произошел, когда актер фотографировал себя на большой высоте. Ему не удалось удержать равновесие, из-за чего он упал с 5-этажного здания.





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