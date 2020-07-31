В мире коронавирусом заразились 17,2 млн человек

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31.07.2020, 7:42, Новости дня

К утру 31 июля коронавирусом в мире заразились 17 241 298 человек (+263 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 672 062 человека (+6 тыс.), выздоровело 10 089 350 человек.

В США число инфицированных достигло 4 494 966, умерло 152 062, излечилось 1 414 155 человек.

В Бразилии заболело 2 610 102 человека, 91 263 умерших и 1 956 807 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело уже более 1 582 028 человек, 34 956 умерли, 1 019 740 выздоровели.

Далее следует Россия – 832 993 инфицированных, 13 778 умерших и 628 482 выздоровевших от COVID-19.

На пятом месте ЮАР, где заразилось 482 169 человек, умерло, согласно официальной статистике, 7812.

Затем следуют три южноамериканские страны: Мексика (инфицированы 416 179, летальных случаев 46 000), Перу (400 683 и 18 816) и Чили (353 536 и 9377).

Странами, где число заболевших уже превысило 300 тыс., являются Великобритания и Иран.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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