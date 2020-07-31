 

На крымской трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП

31.07.2020, 7:30, Новости дня

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе «Таврида» в Белогорском районе Крыма погибли восемь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Крыма.

«По предварительной информации, микроавтобус «Мерседес Спринтер» двигался из Белогорска в Симферополь, столкнулся со стоящим «КамАЗом» с прицепом. На борту было 15 человек, из них восемь погибли. [В автобусе] были двое детей, они не пострадали», – сообщили в пресс-службе регионального главка ТАСС.

По данным медиков, водитель микроавтобуса погиб. Пострадавших госпитализируют в больницы. Водитель грузовика не пострадал.

По словам представителя районной администрации, ДТП произошло на повороте села Русаковка. «Водитель «Мерседес Спринтер» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль», – сообщили в районной администрации.

Напомним, в декабре минувшего года в Оренбуржье автобус столкнулся с грузовиком, в результате ДТП четыре человека погибли, пятеро получили травмы.





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