 

На крымской трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП

31.07.2020, 7:30, Новости дня

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе «Таврида» в Белогорском районе Крыма погибли восемь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Крыма.

«По предварительной информации, микроавтобус «Мерседес Спринтер» двигался из Белогорска в Симферополь, столкнулся со стоящим «КамАЗом» с прицепом. На борту было 15 человек, из них восемь погибли. [В автобусе] были двое детей, они не пострадали», – сообщили в пресс-службе регионального главка ТАСС.

По данным медиков, водитель микроавтобуса погиб. Пострадавших госпитализируют в больницы. Водитель грузовика не пострадал.

По словам представителя районной администрации, ДТП произошло на повороте села Русаковка. «Водитель «Мерседес Спринтер» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль», – сообщили в районной администрации.

Напомним, в декабре минувшего года в Оренбуржье автобус столкнулся с грузовиком, в результате ДТП четыре человека погибли, пятеро получили травмы.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Смолий считает, что в тени находится до 60% украинской экономики

24.06 / CBS News – Уилан не станет обжаловать приговор — больше надежд на обмен заключёнными

29.07 / МИД вернул Киеву ноту протеста из-за проведения парада в Крыму

15.07 / Новосибирские ученые первыми в РФ получили нейтрализующие коронавирус антитела

30.06 / Иранский ракетчик выпустил ракету по украинскому самолету без санкции командования

25.06 / В Офисе президента платят руководителю аппарата Рады, чтобы тот следил за Разумковым – СМИ

15.07 / Трамп: белые чаще гибнут от рук полиции

21.07 / Происшествия: Владимир Зеленский вдохновил террористов

15.07 / Лукашенко рассказал о целебной силе косы

07.07 / На съезде Республиканской партии будет проводиться обязательный анализ на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска