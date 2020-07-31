 

Садальский признался в существовании у него зависимости от «виртуального мира»

31.07.2020, 7:30, Разное

Российский и советский актер Станислав Садальский признался, что страдает от зависимости. В Instagram он поинтересовался у подписчиков, как побороть пристрастие к «виртуальному миру», из которого он не желает уходить.
Станислав Садальский осознает, что у него существует проблема, но от увлечения избавиться не в состоянии. Кроме того, актер считает, что с каждым днем отдаляется от реальной жизни, все больше погружаясь в «виртуальный мир». У него даже пропало желание участвовать в театральных постановках, поэтому он попросил у поклонников совет, как справиться с этим состоянием.

Однако не все подписчики согласились с Садальским по поводу того, что такая зависимость от «виртуального мира» действительно может навредить человеку. Они считают, что ситуация должна нормализоваться сама собой. Другие поклонники отметили, что актеру хватило духу признать существование зависимости, а это является первым шагом к избавлению от нее.





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