Мнение: “Одиозная трактовка белорусской стороны”

31.07.2020, 6:54, Разное

МИД РФ выпустил официальное заявление для СМИ, где обозначил позицию РФ по задержанию ЧВКшников в Минске. Как уже ранее заявлялось, ехали в Турцию через Белоруссию при посредничестве местной компании.

О задержании белорусской стороной граждан России

Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией.

Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины.

Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам.

Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций.

Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4276463 – цинк

Сегодня также в Минске прошел митинг оппозиции. Можно отметить наличие змагарских флагов.

У Лукашенко крупное мероприятие намечено на 3 августа, когда он планирует выступить в парламенте.

До выборов осталось чуть больше недели. Судя по всему, соскучится не дадут.