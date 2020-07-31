 

Барановская забрала у Аршавина все трофейные кубки и медали

31.07.2020, 6:30, Разное

Российский футболист Андрей Аршавин признался, что экс-супруга Юлия Барановская оставила его без кубков, медалей и трофеев. Об этом он заявил на своей странице в Instagram-аккаунте, где спортсмен опубликовал фотоснимок пустой комнаты.
Первыми, кто обратил внимание на пустующие полки, где должны были находиться награды футболиста, а за свою карьеру он их заработал большое количество, стали его поклонники. Они поинтересовались у Аршавина, почему на полке осталось всего лишь несколько трофеев, на это спортсмен ответил, что всех наград его лишила экс-супруга Барановская. Позднее к дискуссии присоединились члены официального фан-клуба бывшего капитана сборной РФ по футболу.

Узнав о неприятном инциденте, фанаты написали Аршавину, что женская глупость безгранична, как Вселенная. Однако футболист не пояснил, зачем Юлии Барановской понадобились его кубки и медали. Стоит отметить, что разрыв между супругами произошел в 2013 году. В автобиографии его экс-жена жаловалась на то, что футболист применял по отношению к ней насилие и изменял ей.





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