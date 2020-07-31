Трамп предложил отложить выборы президента США

31.07.2020, 6:18, Разное

Президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы президента страны, которые запланированы на ноябрь. О своем предложении Трамп написал в твиттере.

Президент США высказался против проведения голосования по почте и заявил, что в противном случае выборы 2020 году будут «самыми неточными и мошенническими в истории». «Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут должным образом и безопасно проголосовать?» — предложил Трамп.

Планировалось, что выборы президента США состоятся 3 ноября. Трамп стал основным кандидатом от Республиканской партии. От Демократической был выдвинут Джо Байден.

При этом президент не может изменить дату выборов в одностороннем порядке, отмечает NBC. Конгресс еще в 19 веке установил, что голосование должно проходить в первый вторник ноября. Помимо этого, Трамп и раньше выступал против голосования по почте, в том время как демократы выступали за него в связи с пандемией коронавируса.

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