Брайан Крэнстон из сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса

31.07.2020, 6:09, Разное

Американский актер, ставший исполнителем главной роли в сериале «Во все тяжкие», Брайан Крэнстон признался, что ему удалось вылечиться от коронавируса. Об этом он заявил на своей странице в Instagram-аккаунте.

По словам актера, он был строг к себе и соблюдал все правила, чтобы не стать жертвой инфекции, но все же это произошло. Диагноз звучал устрашающе на фоне того, что уже 150 000 американцев погибли от коронавируса. Брайан Крэнстон отметил, что симптомы инфекции у него проявлялись слабо, поэтому он оказался «одним из счастливчиков». Артист напомнил о важности мытья рук и ношения маски, а также соблюдения социальной дистанции.

Кроме того, Брайан Крэнстон стал донором плазмы. Ее актер пожертвовал в Центр донорства крови и тромбоцитов в Лос-Анджелесе, когда поборол коронавирусную инфекцию. Свой поход в учреждение актер записал на видео, которое позднее он опубликовал в Instagram.