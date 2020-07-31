 

Мнение: Территория зрад

31.07.2020, 5:50, Разное

"Джокер ДНР" выложил свежеутащенный документ из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.
На карте-схеме от 8 июня 2020-го года (свежачок) представлена территория закрепленная за в/ч А2802 и в/ч А2777. Подполковнику Аксенкину и полковнику Гнатову привет.

Синим отмечена некая "Территория зрадн". Ваши версии, что там происходит? Какая именно зрада требует четкой локализации?

Источник: Colonel Cassad





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