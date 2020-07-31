Мнение: Территория зрад

31.07.2020, 5:50, Разное

"Джокер ДНР" выложил свежеутащенный документ из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

На карте-схеме от 8 июня 2020-го года (свежачок) представлена территория закрепленная за в/ч А2802 и в/ч А2777. Подполковнику Аксенкину и полковнику Гнатову привет.

Синим отмечена некая "Территория зрадн". Ваши версии, что там происходит? Какая именно зрада требует четкой локализации?