Как правильно настроить ребенка на первый класс

31.07.2020, 5:43, Разное

Дело даже не в возрасте, а в уровне психологического, физиологического и интеллектуального развития. Можно ли подготовить ребенка к школе? Как помочь ему адаптироваться? Что делать, чтобы учеба приносила радость и удовольствие? Об этом “Дни.ру” рассказала методист, педагог Wunderpark International School Елена Судьина.

Как правильно заниматься с дошкольником

Не стоит требовать от ребенка

глубоких знаний и тем более нет необходимости начинать спешно учить его читать

или считать. Это приведет к стрессам и может отбить желание учиться еще до

того, как он придет в школу. Так что позвольте ему набраться сил и отдохнуть в

последние недели лета.

Если же вы решили заниматься

дополнительно, организуйте занятия в увлекательной и доступной форме. Дозируйте

информацию, не перегружайте малыша, старайтесь, чтобы каждый урок заканчивался

на самом интересном месте, и ребенок с нетерпением ждал продолжения. Такой

подход стимулирует желание учиться и узнавать новое, формирует любознательность,

помогает увлечься процессом получения знаний.

Занимайтесь в хорошем

настроении: очень важно, чтобы и вы, и ребенок были “в духе”. Лучше

всего заранее определить, в какое время дня малыш наиболее активен. Это может

быть как утро, так и вечер – у каждого человека свои биоритмы, и нужно найти то

время, когда именно ваш ребенок наиболее работоспособен. Это и будет самый

удачный период для занятий.

Не допускайте, чтобы дошкольник

переутомлялся. Для шестилетнего ребенка оптимальная продолжительность занятия —

25-30 минут, после чего усидчивость падает. Даже если он увлеченно занимается,

нужно сделать перерыв, прогуляться или поиграть в подвижную игру. При занятиях

счетом или письмом “переменки” должны быть еще чаще – каждые 10 минут. Можно размять

пальчики, попрыгать, сделать зарядку или устроить музыкальную физкультминутку.

При организации рабочего места

для занятий важно убрать все отвлекающие и раздражающие предметы, воспитать в

ребенке привычку содержать стол в порядке. Это очень поможет ему в школьные

годы, когда придется самостоятельно выполнять домашние задания. Заведите

правило перед каждым “уроком” готовить рабочее место, а по окончании занятий

убирать его.

Готовьте ребенка к школьной

дисциплине мягко и аккуратно. Не ругайте его, если во время математики или

письма он вдруг захочет рассказать историю или помечтать. Поговорите с ним об

этом, а затем плавно вернитесь к работе.

Не забывайте хвалить малыша за

его достижения. Похвала родителей – важный стимул в учебе, она способна поощрить

и развить желание учиться. Искренняя радость по поводу успехов ребенка

укрепляет его веру в себя, повышает самооценку, помогает развиваться. Ведь

чтобы добиться результатов, он много трудился, проявлял упорство и

настойчивость. Старайтесь помнить об этом и всегда радуйтесь победам вместе.

Как помочь ребенку адаптироваться в школе

Новый социальный статус,

осознание себя учеником и школьником – это большое испытание для малыша. Самыми

сложными будут первые месяцы обучения, когда ему придется привыкать абсолютно

ко всему новому: окружению, правилам, распорядку дня. Чтобы облегчить

адаптацию, родители могут сделать следующее:

Позаботиться о режиме дня

Во время учебы ребенок будет

вставать в определенное время, и если обычно он поднимается позже, могут возникнуть

сложности. Поэтому родителям стоит заранее приучить дошкольника рано

просыпаться. Чтобы процесс не доставил дискомфорта, достаточно начать будить

малыша всего на 10 минут раньше, а затем немного раньше укладывать его спать.

Постепенно он начнет просыпаться в нужное время, и это

войдет в привычку.

Поддержать иммунитет

В новом коллективе иммунитет

ребенка подвергнется серьезным испытаниям. А кроме этого, добавится стресс от

непривычного уровня нагрузки. Чтобы адаптация прошла легче и быстрее, начните

укреплять иммунитет заранее: больше гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь

спортом. Можно проконсультироваться с педиатром и подобрать другие, не менее

эффективные способы поддержать и укрепить здоровье.

Успехи и достижения в учебе –

это результат работы не только самого ребенка, но и его родителей. Помогайте

ему, поддерживайте, напоминайте, как сильно вы верите в его способности и

таланты, и создавайте возможности их развивать. И тогда школьное обучение

обязательно даст прекрасные результаты!