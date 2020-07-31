 

Как правильно настроить ребенка на первый класс

31.07.2020, 5:43, Разное

Дело даже не в возрасте, а в уровне психологического, физиологического и интеллектуального развития. Можно ли подготовить ребенка к школе? Как помочь ему адаптироваться? Что делать, чтобы учеба приносила радость и удовольствие? Об этом “Дни.ру” рассказала методист, педагог Wunderpark International School Елена Судьина.

Как правильно заниматься с дошкольником

Не стоит требовать от ребенка
глубоких знаний и тем более нет необходимости начинать спешно учить его читать
или считать. Это приведет к стрессам и может отбить желание учиться еще до
того, как он придет в школу. Так что позвольте ему набраться сил и отдохнуть в
последние недели лета.

Если же вы решили заниматься
дополнительно, организуйте занятия в увлекательной и доступной форме. Дозируйте
информацию, не перегружайте малыша, старайтесь, чтобы каждый урок заканчивался
на самом интересном месте, и ребенок с нетерпением ждал продолжения. Такой
подход стимулирует желание учиться и узнавать новое, формирует любознательность,
помогает увлечься процессом получения знаний.

Занимайтесь в хорошем
настроении: очень важно, чтобы и вы, и ребенок были “в духе”. Лучше
всего заранее определить, в какое время дня малыш наиболее активен. Это может
быть как утро, так и вечер – у каждого человека свои биоритмы, и нужно найти то
время, когда именно ваш ребенок наиболее работоспособен. Это и будет самый
удачный период для занятий.

Не допускайте, чтобы дошкольник
переутомлялся. Для шестилетнего ребенка оптимальная продолжительность занятия —
25-30 минут, после чего усидчивость падает. Даже если он увлеченно занимается,
нужно сделать перерыв, прогуляться или поиграть в подвижную игру. При занятиях
счетом или письмом “переменки” должны быть еще чаще – каждые 10 минут. Можно размять
пальчики, попрыгать, сделать зарядку или устроить музыкальную физкультминутку.

При организации рабочего места
для занятий важно убрать все отвлекающие и раздражающие предметы, воспитать в
ребенке привычку содержать стол в порядке. Это очень поможет ему в школьные
годы, когда придется самостоятельно выполнять домашние задания. Заведите
правило перед каждым “уроком” готовить рабочее место, а по окончании занятий
убирать его.

Готовьте ребенка к школьной
дисциплине мягко и аккуратно. Не ругайте его, если во время математики или
письма он вдруг захочет рассказать историю или помечтать. Поговорите с ним об
этом, а затем плавно вернитесь к работе.

Не забывайте хвалить малыша за
его достижения. Похвала родителей – важный стимул в учебе, она способна поощрить
и развить желание учиться. Искренняя радость по поводу успехов ребенка
укрепляет его веру в себя, повышает самооценку, помогает развиваться. Ведь
чтобы добиться результатов, он много трудился, проявлял упорство и
настойчивость. Старайтесь помнить об этом и всегда радуйтесь победам вместе.

Как помочь ребенку адаптироваться в школе

Новый социальный статус,
осознание себя учеником и школьником – это большое испытание для малыша. Самыми
сложными будут первые месяцы обучения, когда ему придется привыкать абсолютно
ко всему новому: окружению, правилам, распорядку дня. Чтобы облегчить
адаптацию, родители могут сделать следующее:

Позаботиться о режиме дня

Во время учебы ребенок будет
вставать в определенное время, и если обычно он поднимается позже, могут возникнуть
сложности. Поэтому родителям стоит заранее приучить дошкольника рано
просыпаться. Чтобы процесс не доставил дискомфорта, достаточно начать будить
малыша всего на 10 минут раньше, а затем немного раньше укладывать его спать.
Постепенно он начнет просыпаться в нужное время, и это
войдет в привычку.

Поддержать иммунитет

В новом коллективе иммунитет
ребенка подвергнется серьезным испытаниям. А кроме этого, добавится стресс от
непривычного уровня нагрузки. Чтобы адаптация прошла легче и быстрее, начните
укреплять иммунитет заранее: больше гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь
спортом. Можно проконсультироваться с педиатром и подобрать другие, не менее
эффективные способы поддержать и укрепить здоровье.

Успехи и достижения в учебе –
это результат работы не только самого ребенка, но и его родителей. Помогайте
ему, поддерживайте, напоминайте, как сильно вы верите в его способности и
таланты, и создавайте возможности их развивать. И тогда школьное обучение
обязательно даст прекрасные результаты!





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Тайна загадочной польской души: почему победил президент-националист

27.06 / Мнение: Неприличные открытки про Распутина и императрицу

11.04 / Мнение: Падение короны

24.05 / Диеты, веганство и алкоголь разрушают зубы

13.07 / Антиоксиданты в квашеной капусте помогают защититься от коронавируса

23.07 / Мнение: Чего хотели и хотят украинцы

30.06 / “Ну прям моё это!”: Яна Кошкина высказалась о перспективах смены пола

29.06 / Мнение: Биолаборатории США в республиках бывшего СССР

27.06 / Безруков вспомнил, как заработал на первую квартиру: «Это дорогого стоит»

05.07 / Мнение: Глава наемников России на съезде партии «Родина»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска