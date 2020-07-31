 

Мнение: Твои деньги не сделают меня счастливой (с)

31.07.2020, 5:40, Разное

Сегодня на просторах Ютуба собрал какой-то небывалый урожай никому (то есть мне) неизвестных исполнительниц с потрясающими голосами, неумелых, шероховатых, но безумно милых. Юля Кошкина, к примеру. Вы знали такую? Я нет. С годами я точно становлюсь, как говорила моя мама, “как старая немка” – жутко сентиментален, чуть хорошая песня – уже сижу чуть не реву от полноты чувств.

Но вот эта даже среди прочих уличных и домашних шедевров – выделяется.

Дело ведь даже не в том, что девочка прекрасно поет (поет она в само деле отлично, хотя Зазу трудно превзойти). Тут, главное, собрался гештальт – всё случайно, но все оказалось на месте: какой шикарный подыгрыш! Паренек-гитарист, мальчишка; блин, да ведь он влюблен и счастлив, а девчонка тоже влюблена и счастлива! Они поют и играют друг для друга!

Этого не сыграешь, эти чувства не вызовешь по заказу, тут не поможет никакой профессионализм. Просто все совпало – и погода, и настроение, и парк, и ветер – всё. Из постоянных комментаторов, понятно, никто не поймет, о чем я тут толкую – ну да и хрен с вами, со старыми дураками. В заголовке – строка из припева песни.

Да, ну и оригинал надо дать – он тоже диво как хорош.

Источник: Размышления вольного социолога





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