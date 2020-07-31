 

Кравчук не исключает кадровых изменений в украинской делегации ТКГ

31.07.2020, 5:30, Новости дня

Новый глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключает проведения кадровых перестановок в ТКГ. Об этом Кравчук заявил в комментарии “РБК-Украина”.

По словам Кравчука, 3 августа состоится встреча с украинской делегацией, на которой обсудят дальнейшие шаги. 

“В понедельник мы встретимся, посоветуемся. Я исхожу из того, что группа, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги, и мы начинаем жизнь не с “чистого листа”, начинаем с определенных плюсов, но были и минусы. Если что-то надо, то мы обратимся к руководству Украины, дадим аргументы, и возможно, будут какие-то изменения. Я не исключаю [кадровых изменений], но прямо сейчас мы такой задачи не ставим”, – пояснил он.

На вопрос, когда может состояться очередное заседание ТКГ, Кравчук заявил, что пока у него нет ответа.

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Леонида Кравчука.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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