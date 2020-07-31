Африка близко

31.07.2020, 5:14, Разное

Спустя два года после расстрела журналистов в ЦАР СК до сих пор не назвал убийц. Дело не расследуется.

Два года со дня тройного убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко 30 июля 2018 года — достаточный срок для раскрытия преступления. Даже если оно произошло в Африке.

Орхан Джемаль и его группа намеревались сделать фильм о российских наемниках «ЧВК Вагнера» в Центральноафриканской Республике.

Наемничество в РФ является уголовно наказуемым деянием.

А тема ЦАР возникла после того, как РФ получила одобрение ООН на посылку в ЦАР военных инструкторов, и у президента ЦАР появился советник Валерий Захаров, человек, близкий к бизнесмену Евгению Пригожину.

Журналисты прибыли в ЦАР 28 июля 2018 года. В первый съемочный день, 29 июля, они съездили во дворец бывшего диктатора Бокассы, в 60 км от столицы, где квартируют российские инструкторы.

В понедельник 30 июля они отправились по просьбе «сотрудника ООН Мартина» к нему в город Бамбари. Весь их маршрут пролегал по территории, которая контролируется правительством.

Вечером того же дня они проехали через блокпост возле города Сибю. Через этот же блокпост, как установили журналисты независимой расследовательсткой группы «Досье», проследовали еще две машины с белыми людьми и местными. Затем две машины вернулись.

Военная операция в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Фото: Laurence Geai / ZUMA / TASS

Утром 31 июля солдаты МИНУСКА (силы ООН) обнаружили тела журналистов у дороги. Убийцы забрали паспорта и камеры. Остались нетронутыми личные вещи, столь ценные в Африке канистры с бензином, компьютер Орхана Джемаля, телефоны и даже частично деньги.

На месте убийства местные следователи обнаружили только две гильзы, хотя журналисты были расстреляны в упор, а на их телах — множественные пулевые ранения. Все пули были извлечены в ЦАР. Где они — неизвестно.

Единственная имеющаяся пуля извлечена из тела Александра Расторгуева в Москве. Ею СК не интересуется.

Водитель журналистов Бьенвеню скрылся с места убийства.

В интервью он сказал, что убийцы говорили на языке, который понимали журналисты. То есть на русском.

Пять дней тела перевозили в Москву. По пути таинственным образом «исчезло» свидетельство о смерти Орхана Джемаля.

Похороны состоялись 7 августа. Орхана Джемаля похоронили на мусульманской части Хованского кладбища в Москве.

Орхан Джемаль — выдающийся военный журналист, в течение 20 лет задававший высокую планку в профессии. Он освещал события на Кавказе с начала нулевых, написал книгу о войне в Грузии, работал в Афганистане, Узбекистане, Киргизии, Украине, Непале, Мьянме и Бангладеш, провел отпуск в тюрьме в Сомали, был тяжело ранен в Ливии в 2011 году.

Он провел множество расследований — например, таких или таких.

Он всегда прикрывал и вытаскивал товарищей, никогда не шел на ненужный риск и умел находить выход в самой безнадежной ситуации.

Незадолго до командировки в ЦАР журналист Леонид Велихов сделал с ним большое интервью.

Александр Расторгуев — режиссер с мировым именем. Его друзья собрали его фильмы и издали о нем книгу.

Выставка фотографий Кирилла Радченко прошла год назад в Москве и прошлой осенью в Нью-Йорке.

Обстоятельное расследование год назад завершила частная группа расследователей «Досье». По его итогам опубликован большой доклад на русском и английском.

В докладе «Досье» приведены биллинги тех, кто следил и причастен к убийству. Приведены там и данные местной следственной группы: за журналистами велась слежка, убийство было преднамеренным и осуществлено профессионалами.

Официальные органы РФ делают вид, что не знают о докладе, который им представлен.

СК в августе 2018-го на три дня присылал своих следователей в столицу ЦАР Банги. С тех пор СК озвучивает первоначальную версию, которую, по моему мнению, разработали сотрудники Евгения Пригожина: что журналистов убили некие случайные бандиты.

Эту же версию повторяет Путин.

МИД и посол РФ в Банги Титоренко педалируют тему, что журналисты взяли не ту визу и не известили посольство.

Иногда вбрасываются новые версии. Так, «частный детектив» Гвоздев, нанятый пригожинскими структурами, считает, что журналистов убил некий француз по сговору с Михаилом Ходорковским. Или предлагается концепция, что журналистов убили «перегонщики скота».

СК игнорирует предоставленные им биллинги телефонов тех, кто следил за журналистами. Игнорируют они и сам факт слежки, и доказанное присутствие жандарма Котофио на месте совершения преступления во время этого убийства.

Фото: Laurence Geai / ZUMA / TASS

Еще в августе 2018 года американские сенаторы направили запрос в ООН с требованием независимого следствия. Оно не открыто до сих пор.

Зимой 2020 года стало известно, что уничтожена одна из основных улик — сожжена одежда, в которой были убиты журналисты.

Личные вещи журналистов не возвращены родственникам до сих пор.

Ключевой фигурой в деле является некий «Мартин». Контакт «Мартина» как «ооновца, работающего в ЦАР», журналисты получили в Москве за три недели до отъезда от Кирилла Романовского, сотрудника информационного агентства Евгения Пригожина «РиаФАН». В переписке с продюсерами Орхана Джемаля он настаивал, чтобы именно с ним журналисты держали связь.

Согласно биллингу, телефон «Мартина» не покидал столицы ЦАР, а присланные им водитель, жандарм Котофио и ряд сотрудников советника Захарова находились в постоянном контакте друг с другом вплоть до убийства.

Здесь подробно описано, как водитель Бьенвеню (бывший жандарм) 28–30 августа 47 раз звонил жандарму Котофио, тот, в свою очередь, 98 раз звонил сотруднику советника Захарова Сотову, а тот — самому Захарову.

Котофио во время совершения преступления находился на месте убийства и позже получил повышение по службе.

СК не добивается от Романовского описания этого «Мартина». Подобного человека в ЦАР и в структурах ООН нет. СК не интересуется, что за груз сопровождал Романовский с фотографом Денисом Тарасовым из Судана в зону повстанцев в ЦАР в мае 2018 года и почему он утаил от журналистов сам факт, что он уже там бывал.

СК не допрашивает советника Захарова, его сотрудника Сотова, не проверяет их переписку и телефоны.

Для того чтобы уголовное дело сдвинулось с мертвой точки, последовательность действий следователей СК очевидна и проста:

допросить сотрудника «РиаФАН» Кирилла Романовского;

допросить Евгения Пригожина;

допросить сотрудника «ЧВК Вагнера» Александра Сотова, координировавшего слежку за журналистами в ЦАР;

допросить «советника президента ЦАР по безопасности» Валерия Захарова.

Кроме того, «провести у них обыски, изъять и изучить средства связи, проанализировать всю их доступную переписку и звонки в мессенджерах за весь период лета 2018 года».

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Мрачная присказка — «главное, в ходе следствия не выйти на самих себя» — не про это убийство. СК должен расследовать действия тех, о ком говорят, указывая пальцем наверх и шепча: «Мне сказали: не рыпайся, а то…»

Но лучше рыпаться. У таких убийств срока давности нет. И тайное всегда становится явным. Оно уже стало.

Надежда Кеворкова

специально для «Новой»

P.S.

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