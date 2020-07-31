Мнение: О долгожданной катастрофе Америки

31.07.2020, 5:05, Разное



Фото © Reuters.

Вековечная мечта простого советского человека, о которой годами твердили ему с трибун партийные агитаторы и маститые лекторы общества «Знание», похоже, наконец-то начала сбываться. Об этом во весь голос говорят беспристрастные показатели макроэкономической статистики по #США. Если перевести их с языка цифр на упрощённый человеческий, можно уложиться всего в одну фразу.

Крупнейшая в мире #экономика… рухнула!

И её падение также стало крупнейшим за всю историю.

Американский ВВП во II квартале рухнул на рекордные 32,9% (в годовом выражении). Об этом сообщило американское же Министерство торговли. Для сравнения, снижение по итогам I квартала составляло всего 5%. Более того, в отчёте ведомства сказано, что нынешняя оценка учитывает не все данные и будет пересмотрена.

К столь резкому снижению экономики ранее не приводили ни Великая депрессия, ни мировой финансовый кризис 2008 года, ни какой-либо другой спад за последние два столетия. Например, худшим результатом за квартал во время глобального финансового кризиса прошлого десятилетия было падение #ВВП на 8,4% в IV квартале 2008 года.



Особенно пристально смотрим на правый график, отражающий динамику ВВП США по месяцам и кварталам.

Самый главный обвал произошёл на стороне конечного спроса. Именно этот фактор обусловил поистине львиную долю итогового спада. Предотвратить или смягчить который не смогло даже увеличение чистого экспорта.

В общем, всё это выглядит и звучит пугающе и шокирующе, не правда ли?

Поэтому без ушата холодной воды на членов секты Свидетелей краха Америки не обойдётся.

И первое, о чём нужно помнить, глядя на катастрофические цифры, так это об их условности. Опубликован аннуализированный показатель, т.е. расчётный. А реально ВВП США во втором квартале, по предварительным данным, упал на 9,5% относительно I квартала 2020 года, и на столько же относительно того же квартала прошлого года. А в денежном выражении беспрецедентное снижение составило всего 0,5 трлн долл.

Второе – экономическая ситуация в Штатах выглядит всё же чуть лучше, чем в Германии, где падение составило 10,1% за квартал и 11,7% за календарный год. И это несмотря на то, что американская экономика больше зависит от внутреннего спроса, чем немецкая.

И третье, столь масштабное падение, обусловленное быстрым сжатием сферы услуг из-за #коронавируса, – вероятнее всего послужит залогом мощного восстановительного экономического роста. Хотя тут всё будет зависеть от мер государственной поддержки пострадавших отраслей и бизнесов. Не исключено, что политические дрязги в канун выборов помешают эффективности спасательных операций за счёт Федерального Казначейства.

В любом случае, фундаментальные основы американской экономики не задеты коронакризисом. Производственные мощности не разрушены, квалифицированный персонал не потерян, фондовый рынок не обратился в прах. А финансовые потери… Денег ФРС США ещё напечатает, когда понадобятся. И если потребуется, станет разбрасывать их с вертолёта.

То есть, беспрецедентная экономическая катастрофа на поверку выходит какой-то больше голливудской, чем реально катастрофичной, вы не находите?