 

Мнение: ВВП США 1970-2020

31.07.2020, 4:42, Разное

График ежеквартального ВВП США за последние 50 лет.
Во втором квартале 2020-го года ВВП США упал почти на 33% (в годовом исчислении https://graphics.reuters.com/USA-ECONOMY/GDP/jbyprkmjqve/index.html), после падения на 5% в первом квартале. За полгода ВВП упал на 38% по сравнению с показателями за 2019-й.
Это самое катастрофическое падение ВВП со времен Великой Депрессии. После Великой Депрессии следующим показателем был 1958-й год, когда ВВП США просел на 10% в один из кварталов.

Вот примерно так выглядит комбо из коронавирусных ограничений + массовые протесты + манипуляции Демократической партии.
И есть мнение, в таком состоянии экономику США будут держать как минимум до выборов, чтобы лишить Трампа возможности опираться на какие-либо внутренние экономические успехи, которые до 2020-го года вполне могли гарантировать его переизбрания.

Источник: Colonel Cassad





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Мнение: На том же месте, в тот же час!

25.07 / Мнение: О многотысячных демонстрациях в Хабаровске

22.07 / Ученые назвали четыре простых способа улучшения памяти

12.07 / Неврологи из США обнаружили связь между коронавирусом и аутоимунным синдромом

28.06 / Гигантские ящерицы-людоеды живут в дебрях Австралии?

06.07 / Учёные: Чёрная малина лечит кожную аллергию

29.07 / Карпович заняла место Разумовской в сериале с Прилучным

27.06 / Мнение: Оторопь

25.07 / Xiaomi презентовала крошечный пылесос стоимостью 28 долларов

23.07 / Ученые назвали помогающий в похудении вид хлеба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска