Мнение: ВВП США 1970-2020

31.07.2020, 4:42, Разное

График ежеквартального ВВП США за последние 50 лет.

Во втором квартале 2020-го года ВВП США упал почти на 33% (в годовом исчислении https://graphics.reuters.com/USA-ECONOMY/GDP/jbyprkmjqve/index.html), после падения на 5% в первом квартале. За полгода ВВП упал на 38% по сравнению с показателями за 2019-й.

Это самое катастрофическое падение ВВП со времен Великой Депрессии. После Великой Депрессии следующим показателем был 1958-й год, когда ВВП США просел на 10% в один из кварталов.

Вот примерно так выглядит комбо из коронавирусных ограничений + массовые протесты + манипуляции Демократической партии.

И есть мнение, в таком состоянии экономику США будут держать как минимум до выборов, чтобы лишить Трампа возможности опираться на какие-либо внутренние экономические успехи, которые до 2020-го года вполне могли гарантировать его переизбрания.