В Конгрессе США против идеи Трампа о переносе президентских выборов

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31.07.2020, 4:20, Новости дня

Представители Конгресса США не поддержали идею президента Дональда Трампа о переносе выборов на другую дату. Об этом сообщает Reuters.

Против переноса выборов, в частности, выступили лидер большинства в Сенате и республиканец Митч Макконнелл и глава Республиканской партии в Палате представителей Кевин Маккарти.

Маккарти отметил, что США никогда в истории федеральных выборов их не отменяли и так должно быть и дальше.

Представитель Демократической партии США Зои Лофгрен, которая возглавляет комитет Палаты представителей по надзору за безопасностью выборов, также отвергла любые задержки. Она подчеркнула, что только Конгресс может изменить дату выборов.

30 июля Трамп предложил перенести президентские выборы. По его мнению, голосование по почте, введенное из-за пандемии, сделает выборы самыми неточными и фальсифицированными в истории.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии. Его соперником должен стать демократ Джо Байден, который лидирует, по данным соцопросов.

В мае советник и зять президента США Джаред Кушнер не исключил, что президентские выборы могут не состояться в срок из-за пандемии коронавируса.

США идут на первом месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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