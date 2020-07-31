 

Помпео: гибель «300 россиян» в Сирии послужила предупреждением для Москвы

31.07.2020, 4:11, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео заявил в четверг, что гибель трехсот граждан России в Сирии стала «предупреждением» Москве о том, что угроза безопасности США может повлечь за собой последствия. Помпео сказал об этом, выступая на слушаниях в Сенате.

Госсекретарь подвергся резкой критике со стороны некоторых сенаторов в связи с признанием президента Дональда Трампа о том, что он не предъявлял Путину обвинения в том, что Москва, по некоторым сведениям, платила вознаграждение талибам за ликвидацию американских военнослужащих в Афганистане.

«Я не думаю, что у любого российского лидера, включая Владимира Путина, есть какие-то сомнения относительно ожидаемого ответа со стороны США на убийство американцев», – сказал Помпео, выступая на заседании Комитета по иностранным делам.

«Я могу вас заверить, что те 300 россиян, которые были в Сирии и предпринимали действия, угрожавшие Америке, и которых больше нет с нами на этой планете, тоже это поняли», – сказал Помпео.

Госсекретарь не уточнил, какой инцидент он имел в виду. Однако, по данным СМИ, множество граждан России – предположительно, сотрудников частной военной компании – погибли в результате американского авиаудара в феврале 2018 года рядом с сирийским городом Хашам.

Россия вмешалась в войну в Сирии в 2015 году, чтобы поддержать президента Башара Асада. Российские военные старались избегать прямых столкновений с Соединенными Штатами, которые также направили войска в Сирию, нанося авиаудары с целью уничтожения террористической группировки «Исламское государство».





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