VOAэкспресс 30 июля 2020

31.07.2020, 4:11, Новости дня

Выборы

Спустя несколько часов после предложения о возможном переносе президентских выборов, Дональд Трамп заявил в четверг, что он не хочет откладывать день голосования, однако его по-прежнему беспокоит, что миллионы бюллетеней для голосования, отправленных по почте, могут вызвать проблемы при подсчете голосов.

Джон Льюис

В Атланте, штат Джорджия, проходят похороны конгрессмена и борца за гражданские права Джона Льюиса.

На службу, которая проходит в исторической церкви, где некогда проповедовал Мартин Лютер Кинг-младший, приехали три бывших президента США: Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший.

Perseverance

Долгожданная миссия НАСА к Марсу стартовала с мыса Канаверал. На борту ракеты – ровер Perseverance. Он станет очередным марсоходом, одна из целей которого – найти признаки жизни на Красной планете

Марс

В июле 2020 года Марс чаще других планет становился героем новостных заголовков. В течение месяца к Красной планете отправились сразу три космических аппарата: Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и США, которые 30 июля произвели долгожданный запуск ракеты с ровером на борту.

Чем обусловлен пристальный интерес именно к этой планете Солнечной системы? Как разворачивалась марсианская гонка, и кто ее основные участники? Почему именно сейчас были запущены сразу несколько миссий на Марс, и чего стоит ожидать от грядущих марсианских проектов? ​