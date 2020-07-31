VOAэкспресс 30 июля 2020
31.07.2020, 4:11, Новости дня
Выборы
Спустя несколько часов после предложения о возможном переносе президентских выборов, Дональд Трамп заявил в четверг, что он не хочет откладывать день голосования, однако его по-прежнему беспокоит, что миллионы бюллетеней для голосования, отправленных по почте, могут вызвать проблемы при подсчете голосов.
Джон Льюис
В Атланте, штат Джорджия, проходят похороны конгрессмена и борца за гражданские права Джона Льюиса.
На службу, которая проходит в исторической церкви, где некогда проповедовал Мартин Лютер Кинг-младший, приехали три бывших президента США: Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший.
Perseverance
Долгожданная миссия НАСА к Марсу стартовала с мыса Канаверал. На борту ракеты – ровер Perseverance. Он станет очередным марсоходом, одна из целей которого – найти признаки жизни на Красной планете
Марс
В июле 2020 года Марс чаще других планет становился героем новостных заголовков. В течение месяца к Красной планете отправились сразу три космических аппарата: Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и США, которые 30 июля произвели долгожданный запуск ракеты с ровером на борту.
Чем обусловлен пристальный интерес именно к этой планете Солнечной системы? Как разворачивалась марсианская гонка, и кто ее основные участники? Почему именно сейчас были запущены сразу несколько миссий на Марс, и чего стоит ожидать от грядущих марсианских проектов?
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Русская служба «Голоса Америки»
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