Трамп предупредил о последствиях проведения выборов в ноябре 2020 года

31.07.2020, 4:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что американские президентские выборы 2020 года в случае их проведения в ноябре по почте «станут самыми сфальсифицированными за всю историю».

В ходе выступления в Белом доме Трамп вновь подверг критике голосование по почте, передает ТАСС.

«Я просто чувствую, что не хочу переноса [выборов]. Я хочу, чтобы выборы были [проведены в ноябре 2020 года], но я также не хочу ждать три месяца [их результатов], а потом узнать, что все [отправленные по почте] бюллетени пропали, а выборы ничего не значат. Вот, что произойдет [в случае голосования по почте]. Это здравый смысл», – отметил Трамп.

«Все знают это. Умные люди знают это, глупые могут не знать, а некоторые люди не хотят говорить об этом, но знают это», – добавил глава американской администрации.

Глава Белого дома подчеркнул, что хочет провести выборы, во время которых американцы приходят на избирательные участки, в том числе и с открепительными удостоверениями, указывают свое имя, ставят подпись в соответствующем документе. «Я так делал на протяжении многих лет», – отметил Трамп.

Голосование по почте он назвал «крайне несправедливым по отношению» к США. «Если это [голосование по почте] произойдет, наша страна станет посмешищем на весь мир, потому что все знают, что это не сработает», – сообщил американский лидер.

Он рассказал, что был удивлен, ознакомившись в американских СМИ с критикой в адрес голосования по почте. «Это катастрофа. Мы напрашиваемся на неприятности. Хочу ли я переноса даты [выборов]? Нет, но я не хочу нечестных выборов. Если это [голосование по почте произойдет], то эти выборы станут самыми сфальсифицированными за всю историю», – подчеркнул американский лидер.

Накануне Трамп предложил перенести выборы президента США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. При этом Трамп увязал необходимость переноса выборов с недостатками проведения голосования по почте.

После этого в Конгресс внесли резолюцию против переноса президентских выборов в США, а лидер демократического большинства Палаты представителей Стени Хойер заподозрила Трампа в боязни проиграть президентские выборы.



