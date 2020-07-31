 

Мнение: Зачем бойцы «ЧВК Вагнера» летели в Стамбул?

31.07.2020, 4:06, Разное

МИД России попросило власти Беларуси прекратить нагнетать «негативные эмоции» после задержания под Минском трех десятков бойцов «ЧВК Вагнера»

На официальном сайте МИД России черным по белому написано:  «…указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией» (отсюда).

История становится еще более мутной и интересной.

Похоже, что бойцы «ЧВК Вагнера» действительно летели транзитом в Стамбул. Иначе МИД не стал бы распространять официального  сообщения, отмолчался бы…

А спецслужбы Беларуси не могли не знать, что у задержанных на руках билеты в Стамбул….

В общем, продолжаем наблюдать…

Источник: Ирек Муртазин





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