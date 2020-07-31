Посол в Минске: задержанные в Беларуси россияне планировали лететь в третью страну

31.07.2020, 4:05, Разное

…и опоздали на рейс.

Задержанные в Беларуси россияне были вынуждены поехать в санаторий «Беларусочка», потому что опоздали на рейс в третью страну. Об этом заявил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

«Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — заявил он.

У задержанных, как утверждает Мезенцев, был заключен контракт с одной из зарегистрированных в Беларуси коммерческих фирм, некоторые заключили с ней трудовой договор. По неподтвержденной информации, они могут быть сотрудниками частного охранного предприятия, которые обеспечивает охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом.

В Беларуси в ночь на 29 июля задержали 33 россиян, 32 из них поселились в санатории, еще один был задержан на юге страны. В КГБ Беларуси заявили, что они состоят в «ЧВК Вагнера». Ведомство утверждало, что задержанные прибыли в страну «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Телеграм-каналы, в том числе канал военного журналиста Семена Пегова WarGonzo, настаивали, что те через Беларусь с ведома руководства страны добирались за рубеж, поскольку границы РФ закрыты из-за коронавируса.

Глава Совбеза страны Андрей Равков отмечал, что 14 задержанных проходили по программе учета людей, задержанных на Донбассе. Позже в СК Беларуси против россиян возбудили дело о подготовке массовых беспорядков (ст. 293 УК РБ). По этому же делу проходят белорусский политик Николай Статкевич и блогер Сергей Тихановский.

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