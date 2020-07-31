 

Костенко рассказала о лишивших родственницу денег мошенниках: Будьте бдительны

31.07.2020, 3:43, Разное

Жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала, что столкнулась с мошенниками. Лишь за этот месяц она получила как минимум семь звонков от них. Лжесотрудники банка заявили, что с ее карты пытаются снять деньги и выведывали ее данные, чтобы самим совершить кражу.

Анастасия Костенко рассказала, что ее бабушка попалась на уловки негодяев. Это произошло полгода назад. Модель отметила, что аферисты действовали профессионально и правдоподобно. У пожилой женщины не возникло сомнений, что ее обманывают.

Супруга футболиста подчеркнула, что ни один сотрудник банка не будет спрашивать у клиента информацию, которая касается вашей карты. Особенно трехзначный код. “Поэтому будьте бдительны!” – предостерегла поклонников в своем инстаграм-аккаунте Анастасия Костенко.

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Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94) 17 Май 2020 в 3:56 PDT

Напомним, в феврале 2020 года Анастасия Костенко подарила Дмитрию Тарасову вторую дочь. Малышку назвали Евой. Первая наследница супругов Милана появилась на свет летом 2018 года. У футболиста также есть дочь от брака с Оксаной Пономаренко – Ангелина. Ей уже десять лет.

Отметим, Анастасия Костенко часто публикует в своем микроблоге фото с мужем и детьми, демонстрируя семейную идиллию. Также она дает советы молодым мамам по уходу за малышами.





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