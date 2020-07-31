Трамп объяснил необходимость переноса президентских выборов в США

31.07.2020, 3:30, Новости дня

Глава американской администрации Дональд Трамп объяснил необходимость переноса президентских выборов в США с 3 ноября 2020 года на более поздний срок.

По словам главы Белого дома, его предложение о возможности переноса намеченных на ноябрь 2020 года всеобщих выборов в США была обусловлена недостатками голосования по почте, передает ТАСС.

«Я хотел объяснить людям, но это даже и не требует особого объяснения, <…> что то, что произойдет в ноябре – это будет бардак», – сказал Трамп.

По словам главы американской администрации, аналогичная ситуация уже имела место в ходе первичных выборов (праймериз) в 2020 году. «Десятки тысяч бюллетеней, отправленных по почте, не были учтены во время праймериз в этом году», – зачитал президент США в качестве примера заголовок статьи The Washington Post. «Это лживые СМИ, но в данном случае это не ложь, это правда», – отметил американский лидер.

По его словам, из-за проведения голосования по почте результаты выборов могут стать известны лишь через «неделю после 3 ноября, или месяц, или, честно говоря, учитывая все последующие разбирательства и прочее, годы». Такая ситуация, по его мнению, неприемлема. «Или же вообще никто никогда не узнает, кто выиграл выборы», – подчеркнул глава Белого дома.

Трамп при этом отметил, что не имеет ничего против голосования при помощи открепительных талонов. «Речь не идет о голосовании при помощи открепительных талонов. Это другое», – сказал он. «Я сам голосую по открепительному талону, потому что я не могу быть во Флориде, поскольку я нахожусь в Вашингтоне, в Белом доме», – подчеркнул американский лидер.

Накануне Трамп предложил перенести выборы президента США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. По словам американского лидера, голосование по почте из-за коронавируса приведет к тому, что выборы 2020 года станут «самыми недостоверными и нечестными в истории», а это «большой позор для США».

После этого в Конгресс внесли резолюцию против переноса президентских выборов в США, а лидер демократического большинства Палаты представителей Стени Хойер заподозрила Трампа в боязни проиграть президентские выборы.



