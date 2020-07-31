Личное: Под маской нормальности

31.07.2020, 3:18, Разное

Очередная расчленёночка из Питера поступила. Поветрие там у них, что ли?

Жена рэпера Энди Картрайта (на самом деле, никакой он не Энди и уж, тем более не Картрайт, а Сашка Юшко) расчленила его труп.



Фото: lenta.ru

В этом деле Маринке подсобила её собственная мамаша. Пилили по ночам, складывали останки в пакеты. Часть хранили в холодильнике, часть — в коридоре.

Внутренности постирали в машинке.



Весь этот ужас продолжался 4 дня, после чего вдова не выдержала: обратилась к адвокату и в полицию.



Фото: Mash, Соцсети

На допросе Маринка заявила: муж умер от передоза. От тела же она решила избавиться, потому что не хотела, чтобы фанаты рэпера знали истинную причину его смерти: наркотики.

Однако, как сообщает РИА Новости, Юшко не употреблял наркотики перед смертью. Алкоголь — да. Наркотики — нет.

В квартире рэпера обнаружены:

– нож,

– молоток,

– разделочная доска,

– ножовка по металлу,

– пластиковый таз,

– наволочка.

Вышеперечисленные предметы Марина использовала для разделки трупа. От запаха избавлялась при помощи бытовой химии. Всё это время в квартире находился двухлетний ребёнок.

Что я думаю по этому поводу?

Не знаю, убила ли Марина мужа или нет, но верю в то, что психически здоровый человек не будет резать труп ножовкой по металлу на разделочной доске и сортировать куски плоти по пакетам. Тот, кто это делает, — абсолютный, полнейший, безвозвратный неадекват.

Мне пост-то писать об этом было противно. Вам, думаю, читать всё это — тоже не по себе, не так ли?

Представьте, что должно быть в башке у человека, который резал, пилил, дробил, сортировал, брызгал в воздух бытовой химией, стирал внутренности в машинке и хранил человечину на полке в холодильнике рядом с майонезом.

Такие люди не должны находиться среди нас. Их место — психиатрическая лечебница. Это моё личное, непоколебимое мнение.

А ваше? Что думаете? Много психов нелеченных под маской нормальности вокруг ходит? Сталкивались с такими в жизни? Чем дело кончилось?