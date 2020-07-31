 

В Киеве на выборах мэра будет 10 округов – ЦИК

31.07.2020, 3:10, Новости дня

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) утвердила разъяснение по формированию районных избирательных комиссий и образованию территориальных избирательных округов в городах с количеством избирателей 2 млн и более. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно решению ЦИК, на выборах мэра Киева городской одномандатный избирательный округ делится на 10 территориальных, границы которых совпадают с границами районов столицы.

Решение об образовании этих избирательных округов не принимается, сообщается в релизе. 

Территориальные избирательные округа по выборам депутатов Киевского городского совета образуются Киевской городской избирательной комиссией.

Состав районных в городе Киеве избирательных комиссий должен сформировать Центризбирком до 10 августа включительно.

Представления кандидатур в состав районных в городе Киеве избирательных комиссий могут вносить районные в городе Киеве организации политических партий не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня очередных выборов (5 августа включительно).

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Одновременно с местными выборами должны состояться довыборы в парламент в округе №208 в Черниговской области. Здесь в 2019 году народным депутатом был избран Валерий Давыденко, который погиб 23 мая.

Местные выборы обойдутся госбюджету в 2,25 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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