В Конгресс США внесли резолюцию против переноса президентских выборов

31.07.2020, 2:30, Новости дня

Группа законодателей от Демократической партии США внесла в Конгресс резолюцию с осуждением идеи переноса запланированных на ноябрь 2020 года президентских выборов, сообщил портал The Daily Beast.

Авторами инициативы стали конгрессмены Раджа Кришнамурти (от штата Иллинойс), Джим Купер (от штата Теннесси) и Элси Хейстингс (от штата Флорида). В подготовленном ими документе говорится, что выборы должны быть проведены в стране 3 ноября, как и планировалось. Кроме того, резолюцией «осуждаются любые попытки власть имущих лиц <…> намеренно ослаблять американские демократические институты», передает ТАСС.

В документе также подчеркивается, что «президентские выборы никогда не переносились, даже во времена кризисов, таких как мировая война, экономическая депрессия или гражданские беспорядки».

Как отмечает портал, в связи с тем, что только законодательная ветвь власти имеет право переносить дату выборов, представленная резолюция носит скорее символический характер.

Накануне Трамп предложил перенести выборы президента США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. По словам американского лидера, голосование по почте из-за коронавируса приведет к тому, что выборы 2020 года станут «самыми недостоверными и нечестными в истории», а это «большой позор для США».

После этого лидер демократического большинства Палаты представителей Конгресса США Стени Хойер заподозрила Трампа в боязни проиграть президентские выборы.



