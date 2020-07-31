Мнение: Бедная Роулинг, подлый Редклифф

31.07.2020, 2:18, Разное



Теперь эти актеры тычут палочками в свою создательницу

Удивительно, но в «большом мире» все еще полыхает скандал вокруг бедной сказочницы Джоан Роулинг! Ей все еще не дают покоя «обиженные» трансгендеры и прочие так называемые «сторонники ЛГБТ» – шабаш продолжается. Напомню, что «вина» Роулинг заключается в том, что она посмеялась в своем твиттере над словечком из ЛГБТ-новояза «люди, которые менструируют», сказав что-то в том духе, что в «ее времена» такие люди назывались как-то короче, «женщины» или как-то в этом роде.

Сказала она это еще в мае, сейчас почти август – но поди ж ты! Там все более чем серьезно, цитирую:

«В твиттер Роулинг пришли транс-активисты и забросали ее угрозами убийством и изнасилованием, стали слать фотографии своих “женских пенисов”.

Актеры, сыгравшие главные роли в фильмах о “Гарри Поттере”, обвинили писательницу в трансфобии и начали ее травлю в соцсетях.

Работники издательства, которое готовит ее новую детскую книгу “Икабог”, потребовали отказаться от публикации и начать бойкот Роулинг.

Эдди Редмэйн – Звезда «Фантастических тварей» – попросил Warner Bros. отстранить Джоан Роулинг от работы над фильмами франшизы.

Роулинг, на секундочку, авторка идеи, продюсерка и сценаристка этого проекта.

Транс-активисты попытались захватить хэштэг #Икабог, под которым дети выкладывают свои иллюстрации к новой книге Роулинг, и стали постить под этим тэгом картинки порнографического содержания.

Два фанатских сайта о Гарри Поттере заявили о том, что они рвут связь с Роулинг.

Транс-активисты начали жечь книги Роулинг и призвали стереть ее имя из авторства Гарри Поттера и начать считать автором саги Дэниэла Радклиффа – актера, сыгравшего Гарри Поттера в Голливуде и возглавившего травлю Роулинг в сети.

Женщин, выступивших в поддержку Роулинг, стали увольнять с работы».

Появление Дениэла Редклиффа, «упустившего прекрасную возможность промолчать» – одна из самых пикантных деталей этой грязной истории, разворачивающейся у нас на глазах. Вроде бы – как может Редклифф поднимать лапку на Роулинг, когда всей своей известностью и богатством он обязан исключительно ее книгам? Он же на нее молиться должен!

С другой стороны, сам Редклифф, по всей видимости, свято уверен, что «Гарри Поттер» сломал его жизнь и превратил в «актера одной роли»; ну а раз «Поттера» сочинила Роулинг, то, стало быть, Роулинг ему жизнь и сломала, логика железная; вот он и мстит!



Трансгендер Масин Элидже

Психологически Редклиффа даже можно понять – для описания синдрома, жертвой которого он стал, у нас на психфаке в мои студенческие годы даже ходила шутка: «Жизнь удалась! Жаль, что так быстро…» С Редклиффом все именно так: довольно, наверно, странно сознавать, что самое главное дело своей жизни ты полностью совершил уже в 17 лет, ничего более значимого у тебя уже не будет, «mission successfully completed». Вроде бы жить да радоваться – но делать-то что?

Но все-таки я бы сказал, что подленькое поведение Редклиффа понятно, но не извинительно. Это такая «правота дурака»: чувствует обиду и ищет виноватых – но не хватает ума понять, что все ж причина дискомфорта в нем самом, а не в окружающих. Эта же «правота дурака», кстати, вовсю проявляется и в беснованиях вечно обиженных «представителей сексуальных меньшинств», которые никак не могут взять в толк: если даже они отпилили у себя или, наоборот, приделали к себе тот или иной половой орган – сие никак не означает, что они тем самым сделали человечеству большое одолжение и за это им теперь все по жизни должны. Наоборот: сделанные ими у себя изменения в организме – это ИХ проблема, и не надо ее вешать на простых ничего не подозревающих граждан.

Впрочем, бог с ним, с Редклиффом. Душонка у него оказалась мелкая – но, в конце концов, его никто и не обязывал быть для всех нравственным ориентиром. Меня в этой истории больше всего удручает Роулинг, точнее, тот удивительный факт, что она оказалась в настолько УЯЗВИМОМ положении в современном западном обществе.

Ведь, казалось бы: Роулинг на ее жизненном пути подстерег вполне заслуженный абсолютный жизненный успех: она всемирно известна, ее знают и обожают дети всего мира, она стала – очень редкий случай! – писательницей-миллиардершей! Причем – долларовой миллиардершей. Вроде – что еще надо? Кому, как не Роулинг, чувствовать себя в западном обществе полностью свободной и независимой в своих высказываниях? Понятно, что со свободой слова сейчас на Западе ОЧЕНЬ существенные проблемы – но у кого ж ей не оставаться, как не у миллиардеров?! А оказывается – нет, ни хрена.

Понятно, почему сейчас в западных странах все так называемые «интеллектуалы» – профессора, журналисты, актеры, даже продюсеры (см. Мел Гибсон) – тщательно «следят за базаром» и боятся хоть слово лишнее сболтнуть в «нежелательном направлении» (например, о тех же неграх или геях). Кому, как не советским людям, понимать эту гнусную атмосферу – это все равно в сталинское время не дай бог помянуть, скажем, Троцкого – причем даже неважно, в каком контексте – положительном или отрицательном. Расправа ведь на Западе сейчас реально страшная – не только «партбилет на стол», не только немедленное увольнение, но и, что намного страшнее – «запрет на профессию», «волчий билет», мгновенная «пустыня» вокруг тебя (что опять же очень знакомо совкам). Сболтнул что-то не то про «менструирующих женщин» – и всё, «придется переквалифицироваться в управдомы», что для профессора или актера в общем тяжело, особенно на склоне лет, особенно, если и на управдома тоже никто не возьмет.

Но Роулинг! Ей-то что? Уволить ее ниоткуда не могут. Карьера ей не нужна. Издательство разорвет контракт на издание новых книг? Да тоже, на сторонний взгляд, невелика потеря: что ей, гонораров не хватает? Если даже все разорвут – она может легко учредить или купить собственное издательство, да и издавать там свои книги практически любым тиражом – это же копейки в сравнении с миллиардом (кстати, у нас тут Галковский фактически именно это уже лет 10 лет делает – издает сам себя на полном самообслуживании; только у него нет миллиарда – а у Роулинг есть). Да она же может и студию в Голливуде (небольшую) прикупить, и снять там сагу по своим детективным изданиям – средства-то позволяют!

Но на деле мы видим, увы, другое. Вместо того, чтобы сидеть высоко на ветке и оттуда поплевывать на беснующихся внизу обезьян (в конце концов – что хочу, то и пишу в своем твиттере; вам не нравится? Ну так вы его просто не читайте) – Роулинг принялась ОПРАВДЫВАТЬСЯ.

Вот в чем ужас! Я почитал по теме немного глубже – и содрогнулся: некоторые юристы говорят, что весь этот «гнев трансгендеров» может – теоретически – иметь для писательницы куда худшие последствия, чем просто «разрыв контрактов». А именно: люди с отрезанными влагалищами или, наоборот, пенисами могут, сочтя себя «оскорбленными», Роулинг ЗАСУДИТЬ. То есть – завалить исками « о защите чести и достоинства»… и в итоге разорить. Конечно, это не фатально, и реализовать такой сценарий было бы не так просто – но такая угроза реальна, это не фантастика!

Вот это поворот. И бедная Роулинг в итоге уже делает, к примеру, такие заявления: «Женщины вроде меня сочувствовали трансгендерным людям десятилетиями, поскольку они, как и женщины, уязвимы к мужскому насилию».

На деле мы видим, что сама Роулинг внезапно оказалась уязвима к насилию со стороны трансгендеров. Пока оно ментальное и моральное, но может стать и материальным.

Никто, как выяснилось, не застрахован. Таков самый печальный вывод из этой пустой и идиотской во всех других смыслах истории про “менструирующих людей”.