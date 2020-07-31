Во Львовской области произошла вспышка COVID-19 в монастыре
31.07.2020, 2:06, Новости дня
Во Львовской области Святоуспенская Уневская лавра Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) закроется на карантин. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба монастыря на своей странице в Facebook.
“Святоуспенская Уневская лавра по причине выявления ПЦР-тестом случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 закрывает свою территорию для доступа других лиц. По этому поводу все публичные богослужения будут отменены”, – говорится в сообщении.
Святоуспенська Унівська Лавра з причин виявлення ПЛР тестом випадків захворювання на Covid-19 (Корона вірус) закриває…
Posted by Святоуспенська Унівська Лавра on Neljapäev, 30. juuli 2020
По состоянию на 30 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 68 794, из них 1673 умерли, 38 154 выздоровели. За прошедшие сутки зафиксировано 1197 новых случаев COVID-19.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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