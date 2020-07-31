В Минске на митинг в поддержку Светланы Тихановской собрались около 25 тысяч человек

31.07.2020, 1:54, Разное

В Минске на митинг в поддержку кандидата на пост президента Светланы Тихановской вышли около 25 тысяч человек. Трансляцию с акции ведет Tut.by.

Участники «агитационного пикета» собрались сегодня в парке Дружбы народов. Акция проходит в форме концерта, а собираться на нее жители белорусской столицы начали за час до официального начала мероприятия. Сейчас в парке столько людей, что они уже не умещаются на огороженной для концерта лужайке и людям приходится стоять за ограждениями.

Вместе с ними туда подъехали и сотрудники милиции: по оценкам корреспондентов Tut.by, их здесь тоже немало. Перед началось концерта они начали устанавливать заграждения, мотивируя это усилением мер безопасности из-за терактов, которые якобы готовили оказавшиеся на территории Беларуси наемники из России. Кроме людей в форме на мероприятии присутствуют и сотрудники в штатском. Пока что задержаний нет.

Со сцены перед собравшимися выступил отец Дмитрия Фурманова — задержанного координатора инициативной группы Тихановской. Следом к нему присоединились супруги оппозиционеров Павла Северинца и Николая Статкевича. Также к участникам акции выйдет певица Лера Яскевич, а затем запланировано и само обращение Тихановской.

Светлана Тихановская стала кандидатом в президенты Беларуси после того, как ее мужа — YouTube-блогера Сергея Тихановского — не допустили к участию в выборах. Более того, в конце мая он стал фигурантом нескольких уголовных дел и с тех пор находится под арестом.

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