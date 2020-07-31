Мнение: Перенос

31.07.2020, 0:54, Разное

Трамп предложил перенести президентские выборы, мотивируя это тем, что голосование по почте "себя не оправдало" (проще говоря, при таком способе вероятность подтасовок становится слишком велика), поэтому стоит перенести выборы, чтобы граждане не так рисковали возможностью заразиться коронавирусом.

Предложение "непроходное", полномочий у Трампа нет (или они спорные). Но логика Трампа выглядит другой. Демократы уже подготовились оспорить итоги выборов, если они их не устроят, намекая на вмешательство в процесс китайцев и русских. Теперь Трамп создает повод для того, чтобы не признать те итоги, которые не устроят уже его.

Идет к тому, что ноябрем дело может не закончиться – считать голоса будут долго, причем предугадать окончательную реакцию Трампа и Байдена невозможно. На кону не просто президентство, а президентство в период одного из тяжелейших политических и экономических кризисов. Полномочия президента становятся определяющими, и соперники могут пойти на все, чтобы их заполучить. Вплоть до того, что в США могут появиться сразу два президента, оба принесут присягу, оба будут претендовать на то, что каждый из них легитимен и законен, а вот соперник – нет.

Пока сюжет выглядит фантастикой, но 20 год бьет все рекорды по претворению сказки в быль.