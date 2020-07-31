Обама раскритиковал Трампа на похоронах Джона Льюиса

31.07.2020, 0:53, Новости дня

Бывший американский лидер Барак Обама в четверг обрушился с наиболее резкой за все время критикой на действующего президента Дональда Трампа, осудив использование федеральных агентов против протестующих и попытки подавления избирательных прав американцев.

«Сегодня мы своими глазами видим, как полицейские встают коленом на шею чернокожих американцев», – сказал Обама, выступая с эмоциональной речью на похоронах правозащитника и конгрессмена Джона Льюиса в Атланте.

«Мы можем видеть то, как наше федеральное правительство посылает агентов, использующих слезоточивый газ и дубинки против мирных демонстрантов», – сказал бывший президент.

Обама не упомянул Трампа по имени, однако он явно ссылался на действия президента-республиканца. Обама также раскритиковал предполагаемые попытки республиканцев подавить избирательные права меньшинств и неоднократные атаки Трампа на голосование по почте на президентских выборах в ноябре.

«Те, кто находятся у власти, делают все возможное, чтобы отговорить людей от голосования, закрывая избирательные участки и вводя ограничительные законы о необходимости предъявления удостоверений личности, что нарушает права меньшинств и студентов, а также атакуя права избирателей с хирургической точностью, ставя под сомнение почтовую службу при подготовке к выборам, результаты которых будут зависеть от голосования по почте, которое вводится с целью недопустить заражения людей», – заявил Обама.

Отдавая дань уважения Льюису, который умер 17 июля в возрасте 80 лет, Обама сказал, что борьба конгрессмена за гражданские права афроамериканцев проложила путь к тому, чтобы Барак Обама стал первым чернокожим президентом Америки.

Льюис, член Палаты представителей от Джорджии, сделал «все, что мог, чтобы сохранить эту демократию, и пока мы живы, мы должны продолжать его дело», – сказал Обама.

«Пока молодые люди протестуют на улицах в надежде на реальные перемены, я надеюсь на это», – сказал бывший президент.

На похоронах Льюиса присутствовали также бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Бывший президент Джимми Картер не смог приехать на прощание с Льюисом, но послал письмо, которое было зачитано во время траурной церемонии, проходящей в баптистской церкви Эбенезер, где Мартин Лютер Кинг-младший служил пастором в 1960-х годах.