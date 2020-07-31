ФБК обнаружил у Дегтярева и его родителей-врачей московскую недвижимость на 125 млн рублей

31.07.2020, 0:44, Разное

Бывшему депутату двух созывов Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву, назначенному в июле врио губернатора Хабаровского края, и его родителям принадлежат участок с домом в Новой Москве и квартира на юго-западе столицы общей стоимостью в 125 млн рублей, выяснил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в ходе раследования.

Согласно выпискам из Росреестра, которые приводит ФБК, 71-летний отец Дегтярева Владимир, работавший в Самаре акушером-гинекологом, через месяц после выборов мэра Москвы 2013 года (где Дегтярев набрал 2,86%) купил участок в 1600 кв.м. в Бачурине в Новой Москве, где вскоре построил дом задекларированной площадью в 266 кв.м.

Навальный, сравнив цены на аналогичную недвижимость в этом районе, оценил стоимость дома в 100 млн рублей; само строительство же должно было обойтись родителям Дегтярева (его мать также работала тогда врачом в Самаре) в 70 миллионов, считает оппозиционер. Он также — на основании съемки здания с дрона — допустил, что жилая площадь была занижена в несколько раз для «экономии на налогах».

В 2017 году Дегтярев также купил у департамента городского имущества Москвы квартиру площадью 92 кв. м. в Академическом районе на улице Дмитрия Ульянова. Ее рыночную стоимость ФБК оценил в 25 млн рублей; спустя несколько месяцев Дегтярев передал ее своей матери Светлане, из-за чего она не появилась в его депутатской декларации за этот год. В ФБК связали получение Дегтяревым квартиры с его участием в выборах столичного мэра в 2018-м, где он занял четвертое место с 6,72%.

Согласно декларациям 2011-2018 гг., за это время Дегтярев заработал 31,5 млн рублей, а его жена — порядка 3 миллионов. В его последней доступной декларации от 2018 года указаны три квартиры площадью в 41.5, 80 и 169.7 кв.м., а также автомобиль Mercedes-Benz GLS 350 стоимостью около 6 млн рублей. Навальный утверждает, что в открытых источниках ему не удалось найти сведения об иных источниках дохода, на которые Дегтярев вместе с супругой и родителями мог бы приобрести московскую недвижимость. Сам Дегтярев на момент публикации расследование еще не комментировал.