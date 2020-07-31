Мнение: Фигура в поле, СЗ и ОЗ

31.07.2020, 0:20, Разное

Когда мы говорим о собственной фигуре в поле, мы должны разделять два понятия.

Ваша фигура в поле другого человека. СЗ.

Ваша фигура в вашем собственном поле. ОЗ.

По большому счету первое имеет значение только в связи со вторым.

Вот в последнем письме мы видели двух людей: здоровую женщину, которая всю свою сознательную жизнь только и делала, что сливала свою фигуру. Не успев восстановиться, сливала вновь. И даже когда сливать было нечего уже, брала кредит у короны и сливала даже это.

Проведите параллель с ресурсом экономики и у вас получится азартный игрок, который тратит все что полученное от родителей и все, что берет в долг и в кредит, на игру, остается не только нищим, но и в долгах, а работать ему некогда, он занят игрой.

Каков капитал этого человека? Минус много.

Точно такая же величина любовной ОЗ автора. Минус много.

У героя, о котором пишет автор, ситуация обратная. Изначально его любовная ОЗ минус много из-за инвалидности. Кому нужен мужчина-инвалид? Не много охотниц найдется. Но он выращивает свою фигуру. Он прокачивает навыки общения, у него хороший сексуальный ресурс, у него обаяние выше среднего и неплохие границы. И его любовная ОЗ не отрицательная, сложно сказать, какая она, поскольку автор может и сочинять про его успехи у женщин. Но она намного больше, чем у автора, хотя изначально была намного меньше и куда меньше, чем у среднестатистического мужика.

Вот главный секрет прокачки всех ресурсов и любовного ресурса в том числе.

Рост СЗ преобразуется в рост ОЗ.

С каждым удачным опытом ваша фигура растет. Вы выходите из отношений с человеком (или с группой), но ваша подросшая или, наоборот, разрушенная фигура идет с вами. И с ней вы идете в следующие отношения.

Так раз за разом ваша фигура растет или уменьшается. Или то растет, то уменьшается и вы топчитесь на месте.

Многие люди догадываются, что нечто подобное имеет место быть.

Но они называют это “самооценка”.

Они говорят: мне разрушили самооценку и поэтому я пошла в новые отношения без энергии.

Это не самооценка, а фигура, и они слили ее сами, но это правда, что они пошли в новые отношения без энергии.

Из-за ошибочного представления, что это самооценка, они пытаются восстановить энергию кормлением короны. Они ищут способ поднять самооценку, то есть внушить себе иллюзию превосходства. И что дальше, вы все уже в курсе. Про вред короны мы каждый день читаем.

Из-за ошибочного представления, что некто может разрушить вам “самооценку” и отнять у вас энергию, вы не можете ни сберечь себя, ни восстановить, вы все время пытаетесь защищаться от кого-то или щипцевать компенсацию.

А на самом деле сохранность и рост вашей фигуры зависят только от вас.

Только от ваших поступков зависит, будет ли ваша фигура расти, а с ней и ОЗ.

Пока остановимся на этом.

Давайте обсудим, насколько вы это понимаете.

Понятно, почему рыбака не интересует, как именно закончатся отношения и чем, его интересует только собственная партия в отношениях, он заботится и печется о красоте и силе своей фигуры? Обратная связь задает границы, в которых он может действовать, но не она определяет рост его фигуры, а его собственные поступки в границах.

Отношения будут и следующие, а вот фигура собственная у вас одна, и после слива и утраты частей, восстанавливаться трудно и долго. Себя надо сохранять и преумножать и это в первую очередь касается фигуры. Лучше уж утратить деньги и потерять какие-то связи, чем потерять себя. Понятно почему?

А у рапана все наоборот. Вцепившись во что-то или в кого-то, кто ему не принадлежит и принадлежать не может, рапан сливает себя, иногда полностью, думая, что “ничего не теряет”. Он не подозревает о существовании какой-то своей фигуры. Если сказать ему про репутацию, он решит, что речь о ерунде. Он не понимает, что такое унижение, позор и слив – для него фикция. Слив денег он еще может понять, слив себя нет. У него отсутствует ощущение себя. Он для себя – абстракция. Или даже иллюзия. Как придумал, так и есть.

При переходе от рапана к рыбе люди начинают осознавать, что они теряют энергию от слива, теряют красивый образ себя, теряют уверенность и внутреннюю опору, и дальше не могут себя собрать, не имеют сил действовать разумно и красиво. Но они называют это – самооценка. Им кажется, что это можно восстановить, если выбить или вытянуть щипцами какую-то компенсацию, получить комплименты, найти кого-то, кто будет хвалить, пусть даже за деньги. Им кажется, что можно создать иллюзию внутренней опоры и она появится. То есть по сути, они хотят слепить свою фигуру из ничего, из воздуха.

Но фигура лепится не так. Она создается по кирпичику из ваших правильных поступков, верных шагов, фигура проявляется в результате делания, а не воображения. И нерыбу от рыбы отличает то, что она это чувствует и даже осознает.

Когда у нерыбы есть выбор – попробовать получить что-то или кого-то, унизив себя, нерыба всегда выберет себя.

У нерыбы есть приоритет собственной ценности. Это и называется самоуважение.

А у рапанов и рыб этого нет. У рапанов отсутствует в принципе, у рыб проклевывается, но в виде чего-то смутного, внешнего. Рыбы часто так рассуждают: если я сейчас отлеплюсь, я уйду проигравшим, с упавшей самооценкой, а если попробую это получить, может быть выиграю и моя самооценка вырастет.

А нерыба значет точно – не имеет значение проиграла она или выиграла что-то или кого-то, главное, не проиграть кусок себя, не поступиться самоуважением и важными принципами.

Насколько вы понимаете, что такое – кусок себя? Как сливается и разрушается собственная фигура?

А как она растится?

А восстанавливается?

Но будьте внимательны, мы сейчас говорим только про ресурс любви. В разных ресурсах у человека разная фигура. Вы прокачаны в работе и ваша фигура на рынке труда значительна, ваша профессиональная ОЗ в порядке. А в любви у вас дыра и вместо фигуры – пустое место, и ваша любовная ОЗ – ноль. Так бывает. Хотя чаще всего у человека с дырой в одном ресурсе прокачанных ресурсов вообще нет. Есть кое-как подключенные и только. Прокачанный ресурс, даже один, помогает закрывать дыры в других ресурсах.

Но все-таки пока мы будем говорить о фигуре в ресурсе любви. С другими ресурсами потом будем разбираться.