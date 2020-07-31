Мнение: ОАЭ запустил, Китай запустил, Америка запустила… Роскосмос тоже… направил

31.07.2020, 0:18, Разное

Переноска для кота

Не знаю почему, но всегда, когда речь заходит о Рогозине и Роскосмосе, я вспоминаю про эту переноску для котов. Что-то в ней есть и от Рогозина и от Роскосмоса.

Но обо всём по порядку.

В 14:26 выходит новость:

Ракета-носитель с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал

В 16:26 ещё срочная новость:

К Марсу отправили третью миссию за месяц. Увы, такое повторится нескоро

А вот что за третья новость, что запустил направил Роскосмос и разбор всего остального под катом…

И в те же 16:26 как гром с ясного неба новость:

Дорожную карту развития перспективных космических систем направили в правительство

Материала много. Разобрать 3 статьи и Роскосмос…. Врагу не пожелаю, но я постараюсь коротко, контекстно, что бы не утомлять читателя.

Я так думаю в ТАСС не положено удалять уже выпущенные новости. С какими только ошибками и даже в заголовке выпускали, правда потом корректировали. Но не удаляли.

Вот так произошло и сейчас. NASA молодцы, что тут говорить.

Основная цель миссии – поиски возможных следов жизни в марсианском кратере Йезеро, на месте которого, как предполагают ученые, раньше располагалось озеро. Perseverance будет изучать осадочные породы планеты и собирать их образцы в специальный “шкаф”, установленный на его борту. Помогать ему в этом будет вертолет Ingenuity.

Все хорошо, жаль только что не наши запустили. Ну хватит о грустном.

Но ТАСС, похоже читают не только граждане, но и, скажем так, те которые больше граждане чем остальные. И в ТАСС поступило распоряжение перестать прыгать и пить шампанское.

Новость удалить нельзя, но можно добавить ДВЕ новости в разных разделах, а первую убрать из поиска. Я с трудом нашёл первую новость не помня точно заголовка.

И вот появляются две новости одновременно, но в разных разделах. Вторая, которая уже в первом абзаце утверждает:

Выглядит это так, будто мы взялись за Марс с невиданным рвением, но на самом деле конкретных планов почти нет — есть намерения

Особенно мне понравилась фраза «мы взялись». Ага… Мы пахали, я и трактор.

На фото запуск Китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с зондом «Тяньвэнь-1».

Далее рассказывается как Марс догоняет Землю. Потом, почему-то рассказывают про Венеру:

Венера, другая наша соседка, расположена еще ближе, но изучать ее намного сложнее. Когда-то она могла быть похожа на Землю, но в наши дни атмосфера планеты настолько плотная, что сквозь нее ничего не разглядеть, а у поверхности из-за огромного давления углекислый газ напоминает жидкость, с неба капает серная кислота, дует страшный ветер, от жары плавится свинец.

Потом долго и подробно рассказывают про все миссии на Марс, вспоминают, что NASA было увеличено финансирование. И только после этого замечают:

В 2020 году в рамках программы “Экзомарс” свой вездеход вместе с посадочной платформой, сконструированной инженерами Роскосмоса, собиралось отправить и ESA, но в марте запуск снова перенесли и теперь готовятся к следующему окну в 2022 году

Прочитал «в марте запуск снова перенесли». Этот проект разрабатывается с 2000 года. Как полагается пригласили Американцев с их ракетой. Американцы поматросили и вышли из проекта. Это очередной раз, кажется третий, поставила весь проект на грань срыва. И как это при СССР умудрялись всё делать сами? И никто не ставил проект раком. Ой простите, на грань срыва. В 2016-м году на скорости 300 км/час марсоход пробуравил поверхность Марса, наверно забыв, что у него для этого был отдельный 2-х метровый бур.

Второй запуск планировали на 2020 год, но сроки… Окно закрылось, может в 2022 году…

А что за вклад Роскосмос вносит в эту миссию? Спускаемую платформу «Казачок» (название, наверно сам Дмитрий Олегович придумывал, надо же хоть чем-то… поучаствовать), ракетой Протон и парой приборов на марсоходе.

И грустная нотка в конце статьи:

Возможно, ведущие космические агентства спешно подготовят новые миссии. Еще есть надежда на азиатские страны: в 2022–2024 годах аппараты к Марсу собираются отправить Индия и Япония. К этому времени “Аль-Амаль” и “Тяньвэнь-1” уже доберутся до соседней планеты. Правда, на сайтах NASA, ESA и Роскосмоса они не упоминаются — неясно, рассматривают ли сотрудничество эти агентства.

А что упоминать на сайте Роскосмоса? Лучше размещать новости про то что Роскосмос опять запустил приложение для смартфонов или Роскосмос запустил…. канал в телеграмм? К сожалению это ВСЕ новости, которых мы достойны…

А что же там на счёт третьей новости, которую ТАСС запустил именно в разделе «КОСМОС»? Да совсем забыл. Это новость про то что:

Роскосмос направил на утверждение в правительство России согласованную со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами дорожную карту развития высокотехнологичной области “Перспективные космические системы”. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, размещенном в четверг на ее сайте.

В неё вошли:

Основой для дорожной карты послужили перспективные проекты создания многоспутниковых орбитальных группировок на базе малых космических аппаратов, в том числе входящие в программу “Сфера”, и “создание абонентских терминалов нового типа для решения задач передачи данных при взаимодействии с беспилотными и роботизированными системами”.

“Кроме того, в дорожную карту включены мероприятия по разработке перспективных систем для космических аппаратов и средств выведения, реализуемые при участии Фонда перспективных исследований, а также по созданию в госкорпорации “Роскосмос” системы поддержки частных инновационных компаний, разрабатывающих ракетно-космическую технику”, – отметили в Роскосмосе.

О Марсе опять ничего. Обидно…