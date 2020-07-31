Мнение: Египет отправил войска в Сирию

31.07.2020, 0:15, Разное

Турецкий официоз "Анадолу" жирно набрасывает.

По заявлению турок https://twitter.com/anadoluagency/status/1288771031629537282, Египет отправил в Сирию 150 военных, которые через аэропорт столицы провинции Хама, прибыли в провинцию Алеппо, к юго-востоку от Идлиба.По заявлению ряда неназванных источников, египетские военные контактируют с дислоцированными в этом районе Иранскими прокси и офицерами КСИР в интересах поддержки правительства Башара Асада и будут действовать в провинциях Идлиб и Хама.

Официальных подтверждений/опровержений со стороны официальных египетских, сирийских и иранских источников пока что нет.

Сирийские военкоры на эту тему скорее посмеиваются и склонны считать, что это очередной турецкий наброс, на фоне обсуждений очередного наступления сирийской армии к югу от трассы М-4, с целью занятия района Джабал-аль-Завия и города Ариха.



Районы Южного Идлиба, которые по заявлениям боевиков подвергались обстрелам с 24 по 27 июля. Выглядит как обработка линии фронта и оборонительных узлов.

PS. Сами по себе 150 египетских военных, даже если действительно поехали в Сирию, вряд ли что-то существенно изменят в сложившимся оперативном балансе в Идлибе.