 

Мнение: Египет отправил войска в Сирию

31.07.2020, 0:15, Разное

Турецкий официоз "Анадолу" жирно набрасывает.
По заявлению турок https://twitter.com/anadoluagency/status/1288771031629537282, Египет отправил в Сирию 150 военных, которые через аэропорт столицы провинции Хама, прибыли в провинцию Алеппо, к юго-востоку от Идлиба.По заявлению ряда неназванных источников, египетские военные контактируют с дислоцированными в этом районе Иранскими прокси и офицерами КСИР в интересах поддержки правительства Башара Асада и будут действовать в провинциях Идлиб и Хама.
Официальных подтверждений/опровержений со стороны официальных египетских, сирийских и иранских источников пока что нет.
Сирийские военкоры на эту тему скорее посмеиваются и склонны считать, что это очередной турецкий наброс, на фоне обсуждений очередного наступления сирийской армии к югу от трассы М-4, с целью занятия района Джабал-аль-Завия и города Ариха.


Районы Южного Идлиба, которые по заявлениям боевиков подвергались обстрелам с 24 по 27 июля. Выглядит как обработка линии фронта и оборонительных узлов.

PS. Сами по себе 150 египетских военных, даже если действительно поехали в Сирию, вряд ли что-то существенно изменят в сложившимся оперативном балансе в Идлибе.

Источник: Colonel Cassad





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Мнение: Зачем им такая огромная Фемида?

28.06 / Личное: Звериные роды

15.07 / Королева Елизавета II приняла участие во второй видеоконференции за время карантина

17.07 / Невестка Кристины Орбакайте впервые решилась отдохнуть в Сочи

24.07 / Поклонники беспокоятся за состояние Бритни Спирс после ее нового видео: “Мы хотим знать, в порядке ли ты”

01.07 / СК Норильска возбудил уголовное дело

03.04 / Мнение: Письмо: “Потерял все и детей в первую очередь”

09.07 / Экс-солист One Direction Найл Хоран закрутил роман с байером

30.07 / Раскрыты зарплаты участников шоу “Дом-2”

11.07 / Появился новый кадр со съемок сериала “Сваты”: Повзрослели наши дети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска