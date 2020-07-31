Август начнется с прохлады
 

Август начнется с прохлады

31.07.2020, 7:07, Погода
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В последние дни июля в центрально-европейском регионе России началось похолодание, которое продлится все выходные.

Над акваторией Балтийского моря активизировался циклонический вихрь, поясняют метеорологи, который и испортил своими атмосферными фронтами погоду в регионе в конце недели.

И в первые выходные августа существенного улучшения ждать не стоит.

После прохождения холодного фронта дневная температура не превысит +20 градусов. При этом, в субботу ожидаются дожди.

В Москве и Ярославле 1-2 августа в дневные часы около 18 градусов тепла, ночью не ниже +13. Возможны дожди. В Санкт-Петербурге на пару градусов теплее и без осадков.

С понедельника тепло обещает вернуться в регион и к середине неделя предстоящей новой рабочей недели (по предварительным прогнозам) воздух вновь прогреется до комфортных +24 … +26 градусов.

Атмосферное давление в выходные 739-743 мм ртутного столба. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.



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