День города Рыбинска. Программа праздника
31.07.2020, 11:36, Главное
Теги: Выходные, Праздник
В этом году День города Рыбинска пройдет 1 августа. Его название – «Рыбинск. Старт на 950» – определил большой юбилей, который город отметит в 2021 году. Но на формат проведения праздника оказал влияние ряд ограничительных мер. Его главной особенностью станет большое количество праздничных площадок.
Программа праздника
|
Площадь ДС «Полёт»
|
09:00 – 14:00
|
Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь»
|
9:00 – 12:30
|
Показательные выступления и мастер-классы спортивных школ г.Рыбинска, молодёжных общественных организаций, спортивных клубов
|
14:00 – 14:30
|
Водный праздник
|
14:30 – 14.55
|
Показательные выступления мастера высшего пилотажа Светланы Капаниной и Рыбинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ.
|
15:00 – 15:30
|
Торжественное мероприятие в честь Дня города Рыбинска
|
15:30 – 16:30
|
Праздничный концерт "И будет праздник, и будет песня!"
|
20:00 – 22:00
|
Вечерний праздничный концерт «Вечерний ПОЛЕТ хитов!» с участием творческих коллективов города Рыбинска
|
Волжская Набережная
|
22.00- 22.05
|
Праздничный фейерверк
|
Красная площадь
|
10:00 – 19:00
|
Старинные деревянные карусели и аттракционы «Закрутиха»
|
18:00 – 20:00
|
Дореволюционные танцы с ансамблем «Туда-Сюда» (г. Москва)
|
У Парадной лестницы Рыбинска
|
20:30 – 22:00
|
Фолк-концерт с участием ЭтноПроекта «Коленкоръ» (г. Москва),
|
Перрон железнодорожного вокзала
|
10:00 – 17:35
|
Встреча ретро-паровоза «Ярославль – Рыбинск».
|
Железнодорожный вокзал
|
10.00 – 11.00
|
Концерт духового оркестра и хора Сухопутного Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского Кадетского Корпуса Свято – Алексиевской Пустыни (г.Переславль)
|
Вокзальная площадь
|
11:00
|
Открытие памятника «Паровоз»
|
Аллея Славы
|
10:00 – 18:00
|
Конкурс «Во саду ли, в огороде»
|
10:00 – 20:00
|
Широкая ярмарка «Город Мастеров»
|
10:00 – 18:00
|
Выставка работ Рыбинских художников
|
Площадь Дерунова
|
11:00 – 20:00
|
Фестиваль «Народная сцена»
|
11:00 – 18:00
|
Гастрономические площадки «Кулинарные фантазии» от лучших предприятий индустрии питания города (мастер-классы, дегустации, конкурсы, развлекательные программы)
|
10:00 – 19:00
|
Ярмарка производителей «Вкусные истории»
|
10:00 – 19:00
|
Ярмарка мастеров прикладного творчества «Рукотворные чудеса»
|
ул. Ломоносова (ул. Крестовая- ул. Волжская Набережная)
|
15:00 – 22:00
|
Фестиваль «Вместе с папой»
|
15:00 – 16:00
|
ТЕАТР и развлечения вместе с папой
|
15:00 – 17:55
|
СПОРТ вместе с папой
|
15:00 – 19:00
|
ГАРАЖ вместе с папой
|
15:00 – 19:00
|
Папины ВКУСНЯШКИ
|
15:00 – 19:00
|
НАУКА вместе с папой
|
15:00 – 22:00
|
Специальный гость фестиваля «Вместе с Папой»
|
Никольский бульвар
|
11:00 – 18:00
|
Крафт-фестиваль городских мастеров
|
Карякинский сад
|
11.00 – 12:00
|
«Волшебных скрипок звук прелестный» – концертная программа струнной группы Рыбинского оркестра имени А. Шацкого
|
12:00 – 13:00
|
Поэтический час – молодые поэты Рыбинска
|
16:00 – 16:45
|
«Очарование романса» – концертная программа струнной группы Рыбинского оркестра имени А. Шацкого
|
Театральный дворик
|
12:00 – 12:30
|
«Любовь моя – оперетта!» – концертная программа Н. Швецовой
|
13:00 – 13:40
|
«Хорошее настроение» – концертная программа солистов Рыбинского оркестра имени А. Шацкого
|
14:00 – 15:00
|
«Все о любви» – концертная программа автора и исполнителя
|
15:00 – 17:00
|
«Пером и кистью поздравляем Рыбинск». Синтез современной поэзии и живописи представляет Совет молодых литераторов Союза писателей России в Рыбинске
|
Кукольный дворик
|
12:00; 14:00
|
Программа «Театр на колёсах». Показ спектакля «Курочка ряба»
|
Поэтический дворик
|
13:00 – 16:00
|
«Литературная ярмарка – 2020»
|
Смотровая площадка у памятника Л. Ошанину
|
17:00 – 18:30
|
Танцевальная программа «Музыка для Вас» с участием Рыбинского оркестра имени А.Шацкого
|
Димитровский сквер
|
15:00 – 18:00
|
Молодежная площадка «Энергия улиц»:
|
Волжский парк
|
10:00 – 19:00
|
Гастрономические площадки «Барбекю Фест»
|
Рыбинский музей-заповедник
|
9:00 – 20:00
|
Выставки:
|
Рыбинский музей-заповедник
|
10:00 – 9:00
|
Выставка «Искусство марки» – живописные работы народных художников РФ – Н.И. Боровского, В.А. Глухова, Е.В. Ромашко, Н.Н. Пластова, А.А. Любавина
|
Экспозиционный комплекс «Советская эпоха»
|
12:00 – 20:00
|
Экспозиции:
|
14:00 – 16:00
|
Выставка ретро – автомобилей
|
Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова
|
10:00 – 18:00
|
Экспозиции:
|
Музей-мастерская фортепиано Алексея Ставицкого
|
12:00 – 18:00
|
Основная экспозиция. Экскурсии.
|
Выставка-музей «Рыбинские рыбы»
|
10:00 – 16:00
|
Основная выставка
|
Фотогалерея «Криста»
|
9:00 – 18:00
|
Выставка Игоря Гаврилова «Я видел это»
|
Экскурсионные программы
|
12:00
|
Автобусная экскурсия «Путешествие в XX век» с посещением экспозиционного комплекса Советская эпоха (пос. ГЭС)
|
14:00
|
Пешеходная экскурсия-викторина по историческому центру «Рыбинск – портал в прошлое» от «Рыбинского центра туризма»
|
15:00
|
Автобусная экскурсия «Путешествие в XI век» с посещением
|
20:20
|
Теплоходная экскурсия с живой музыкой и шлюзованием
|
Стадион «Переборец»
|
10:00
|
Пляжный волейбол
|
10:00
|
Выступление фитнес- клуба
|
12:00
|
Показательные выступления самбистов
|
14:00
|
Футбольный матч ПЕРЕБОРЕЦ-ЛОКОМОТИВ
|
Стадион «Метеор»
|
11:00 – 14:00
|
Показательные выступления по самбо
|
Стадион «Авангард»
|
10:00 – 15:00
|
Показательные выступления
|
Стадион «Взлёт»
|
09:00 – 14:00
|
Показательные выступления
1 августа на период проведения мероприятий, посвященных Дню города, будут изменены маршруты движения общественного транспорта.
С 10:30 до 20:00 автобусные маршруты:
№ 1, 3, 8-т, 33-т, 179, 180 будут следовать от пр. Ленина по ул. Димитрова, ул. Свободы, ул. Герцена, ул. Луначарского, Крестовая ул. и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;
№ 6, 9 будут следовать от пр. Ленина по ул. Димитрова, ул. Свободы, ул. Герцена, ул. Пушкина и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;
№ 12, 16э, 16-т, 36-т будут следовать от пр. Ленина по ул. Димитрова, ул. Свободы, ул. Герцена, ул. Луначарского и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;
№ 2, 10 будут следовать от ул. Свободы по ул. Герцена, ул. Луначарского, Крестовая ул. и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;
№ 101, 111 будут следовать от пр. Ленина по ул. Димитрова, ул. Свободы, ул. Герцена, ул. Пушкина и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;
С 7:00 до 22:15 автобусы № 8, 11, 19, 20 будут следовать через Бульварную улицу. Высадка пассажиров будет осуществляться со стороны дома № 2 по Бульварной улице, посадка пассажиров – с противоположной стороны.
С 10:30 до 20:00 троллейбусные маршруты:
№ 1, 6 будут следовать от ул. 9 Мая по ул. Фурманова по ул. Плеханова (с заездом на железнодорожный вокзал), ул. Пушкина, Крестовая ул. и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.
№ 4, 5 будет следовать от ул. Фурманова по ул. Плеханова (с заездом на железнодорожный вокзал), ул. Пушкина, Крестовая ул. и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.
На измененных участках маршрутов будут действовать все остановки по пути следования и дополнительные остановки на улице Бульварной в районе домов №3 и № 10 на улице Димитрова в районе дома № 3.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет