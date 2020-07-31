День города Рыбинска. Программа праздника

31.07.2020, 11:36, Главное

Теги: Выходные, Праздник

В этом году День города Рыбинска пройдет 1 августа. Его название – «Рыбинск. Старт на 950» – определил большой юбилей, который город отметит в 2021 году. Но на формат проведения праздника оказал влияние ряд ограничительных мер. Его главной особенностью станет большое количество праздничных площадок.

Программа праздника

Площадь ДС «Полёт» 09:00 – 14:00 Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь»

Общегородская зарядка.

Старт детского забега «Fun-run» на дистанцию 300м

Старт детского забега на дистанцию 300м

Старт забега безграничных возможностей на дистанцию 600м

Старт детского забега на дистанцию 600м (1-й забег)

Старт детского забега на дистанцию 600м (2-й забег)

Старт забегов на дистанции 10км, 21,1км и «Командная эстафета»

Награждение победителей забегов 9:00 – 12:30 Показательные выступления и мастер-классы спортивных школ г.Рыбинска, молодёжных общественных организаций, спортивных клубов 14:00 – 14:30 Водный праздник 14:30 – 14.55 Показательные выступления мастера высшего пилотажа Светланы Капаниной и Рыбинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. 15:00 – 15:30 Торжественное мероприятие в честь Дня города Рыбинска

«Рыбинск. Старт на 950»

Поздравление официальных лиц

Награждение жителей города Рыбинска 15:30 – 16:30 Праздничный концерт "И будет праздник, и будет песня!"

с участием ансамбля казачьей песни «Чарочка»

(г. Ярославль) и фольклорного ансамбля «Карусель» (г. Рыбинск) 20:00 – 22:00 Вечерний праздничный концерт «Вечерний ПОЛЕТ хитов!» с участием творческих коллективов города Рыбинска Волжская Набережная 22.00- 22.05 Праздничный фейерверк Красная площадь 10:00 – 19:00 Старинные деревянные карусели и аттракционы «Закрутиха»

(г. Москва). Русские забавы для детей. 18:00 – 20:00 Дореволюционные танцы с ансамблем «Туда-Сюда» (г. Москва) У Парадной лестницы Рыбинска

(напротив главного причала) 20:30 – 22:00 Фолк-концерт с участием ЭтноПроекта «Коленкоръ» (г. Москва),

ансамбля «Туда-Сюда» (г. Москва),

гусляра Егора Стрельникова (г. Сергиев Посад).

Екатерининские потешные огни. Перрон железнодорожного вокзала 10:00 – 17:35 Встреча ретро-паровоза «Ярославль – Рыбинск».

Историческая реконструкция «Городок провинциальный».

Стоянка ретро-паровоза у железнодорожного вокзала Железнодорожный вокзал 10.00 – 11.00 Концерт духового оркестра и хора Сухопутного Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского Кадетского Корпуса Свято – Алексиевской Пустыни (г.Переславль) Вокзальная площадь 11:00 Открытие памятника «Паровоз»

Историческая реконструкция «Городок провинциальный» Аллея Славы 10:00 – 18:00 Конкурс «Во саду ли, в огороде»

– выставка конкурсных работ, садовых композиций

– выставка флористических салонов города

– выставка-продажа изделий для оформления сада 10:00 – 20:00 Широкая ярмарка «Город Мастеров»

Гастрономические площадки «Праздничный пикник» 10:00 – 18:00 Выставка работ Рыбинских художников Площадь Дерунова 11:00 – 20:00

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19:30 Фестиваль «Народная сцена»

– фитнес программа «Заряди себя»

– артпроект «Рыбинская высота»

– благотворительный концерт «Мелодии добра

– концертно-игровая программа «Город моей мечты»

– гала-концерт открытого городского фестиваля «Народная сцена»

– концерт группы «Оркестр лунного света» 11:00 – 18:00 Гастрономические площадки «Кулинарные фантазии» от лучших предприятий индустрии питания города (мастер-классы, дегустации, конкурсы, развлекательные программы) 10:00 – 19:00 Ярмарка производителей «Вкусные истории» 10:00 – 19:00 Ярмарка мастеров прикладного творчества «Рукотворные чудеса» ул. Ломоносова (ул. Крестовая- ул. Волжская Набережная) 15:00 – 22:00 Фестиваль «Вместе с папой» 15:00 – 16:00 ТЕАТР и развлечения вместе с папой

Интерактивная авторская программа от основателей проекта «Хороший театр Дарьи и Николая Шишигиных».

Развлекательная программа, игры, конкурсы, веселая живая музыка и немного серьезного театра. 15:00 – 17:55 СПОРТ вместе с папой

Показательные выступления на татами от лучших спортивных клубов боевых единоборств города Рыбинска: Клуб Воля, Файт-тайм, Князев-теам, Бурлак, Единоборец, Самбо-Рысь, Кумите. Мастер-классы по самообороне. Парад спортсменов. 15:00 – 19:00 ГАРАЖ вместе с папой

Выставка мототехники от музея Мотославль.

Брутальная селфи-зона с крутыми мотоциклами. 15:00 – 19:00 Папины ВКУСНЯШКИ

Летняя веранда с живой музыкой «Мсье Паганель».

Уличный гриль и фирменные пельмени от Рок-Пельмень Кафе. 15:00 – 19:00 НАУКА вместе с папой

Эффектные и увлекательные мастер-классы от секретной лаборатории «Мастера науки» и креативные уроки от Центра развития способностей «Скородум». 15:00 – 22:00 Специальный гость фестиваля «Вместе с Папой»

Международный молодежный КИНОФЕСТИВАЛЬ Свет миру

Авторское кино для детей и о детях для посещения всей семьей! Никольский бульвар 11:00 – 18:00 Крафт-фестиваль городских мастеров Карякинский сад 11.00 – 12:00 «Волшебных скрипок звук прелестный» – концертная программа струнной группы Рыбинского оркестра имени А. Шацкого 12:00 – 13:00 Поэтический час – молодые поэты Рыбинска 16:00 – 16:45 «Очарование романса» – концертная программа струнной группы Рыбинского оркестра имени А. Шацкого Театральный дворик

(Крестовая ул., 17а) 12:00 – 12:30 «Любовь моя – оперетта!» – концертная программа Н. Швецовой

солистки Рыбинского оркестра имени А. Шацкого 13:00 – 13:40 «Хорошее настроение» – концертная программа солистов Рыбинского оркестра имени А. Шацкого 14:00 – 15:00 «Все о любви» – концертная программа автора и исполнителя

В. Михайлова 15:00 – 17:00 «Пером и кистью поздравляем Рыбинск». Синтез современной поэзии и живописи представляет Совет молодых литераторов Союза писателей России в Рыбинске Кукольный дворик

(Вокзальная ул., 14) 12:00; 14:00 Программа «Театр на колёсах». Показ спектакля «Курочка ряба»

Поэтический дворик

(пр. Ленина, 184, БИЦ «Радуга») 13:00 – 16:00 «Литературная ярмарка – 2020»

Подведение итогов литературного конкурса «Благословляю каждый миг», посвященного 150-летию со дня рождения И.А. Бунина Смотровая площадка у памятника Л. Ошанину 17:00 – 18:30 Танцевальная программа «Музыка для Вас» с участием Рыбинского оркестра имени А.Шацкого Димитровский сквер 15:00 – 18:00 Молодежная площадка «Энергия улиц»:

– творческие выступления молодежных коллективов,

– мастер-классы от ведущих хореографов города Рыбинска;

-мастер- классы молодежных общественных объединений;

-показательные выступления спортивных клубов;

– командные спортивные соревнования по перетягиванию каната и прыжкам через скакалку;

– анимационные площадки. Волжский парк 10:00 – 19:00 Гастрономические площадки «Барбекю Фест»

Купеческая ярмарка Рыбинский музей-заповедник

(Волжская наб., 2) 9:00 – 20:00 Выставки:

Экспозиции по природе и истории родного края:

«Природа Рыбинского края»

«Древнейшее прошлое земли Рыбинской» (археология)

«Рыбная слобода в XVII – XVIII веках»

«Наш земляк Федор Федорович Ушаков»

«Рыбинск в XIX веке», «Быт Рыбинска в XIX веке»

«Художественная галерея» – живопись, фарфор, стекло, мебель XVIII – начала XX веков

«Православное искусство XIII – XX вв.»

Выставка «Ювелиры Колесниковы» – ювелирные украшения ярославских мастеров

Выставка «Маленький принц» – коллекция кукол М. Миранюк

(г. Москва) Рыбинский музей-заповедник

(Волжская наб., 77) 10:00 – 9:00 Выставка «Искусство марки» – живописные работы народных художников РФ – Н.И. Боровского, В.А. Глухова, Е.В. Ромашко, Н.Н. Пластова, А.А. Любавина Экспозиционный комплекс «Советская эпоха»

пос. ГЭС, ул. Гончарова, 3 12:00 – 20:00 Экспозиции:

«Символы советской эпохи», «Кабинет партийного работника»,

«Эволюция радио», «Советская столовая», «Коммунальная квартира», «Советский кинозал», «Рыбинск – речной флот», «Под водами рукотворного моря», «Спорт Рыбинска. Советский период», «Музыкальная культура. Люди и время», «Советское детство в картинках».

Экскурсии в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 14:00 – 16:00 Выставка ретро – автомобилей Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова

(Крестовая ул., 14-36) 10:00 – 18:00 Экспозиции:

«От гардемарина до непобедимого адмирала. К 275 – летию со дня рождения адмирала Ф.Ф. Ушакова»

«Мировое кораблестроение. Корабли-легенды и корабли-герои»

«Обитатели морских глубин»

«Выставка работ рыбинского художника М.П. Соловьева»

Мультимедийные мини-экскурсионные программы

для детей и взрослых:

«Непобедимый флотоводец – властитель Черного моря»

«Портрет адмирала – тайны далекой обители»

«Последний бой броненосца «АДМИРАЛ УШАКОВ».

Фотосессии с подлинными предметами XVIII века

Посетителям с фамилией «Ушаковъ» – вход бесплатный,

а с именем «Федоръ» – подарок. Музей-мастерская фортепиано Алексея Ставицкого

(Волжская набережная ул., 67-75) 12:00 – 18:00 Основная экспозиция. Экскурсии. Выставка-музей «Рыбинские рыбы»

(Волжская набережная ул., 99а) 10:00 – 16:00 Основная выставка Фотогалерея «Криста»

(Выборгская ул., 50) 9:00 – 18:00 Выставка Игоря Гаврилова «Я видел это» Экскурсионные программы 12:00 Автобусная экскурсия «Путешествие в XX век» с посещением экспозиционного комплекса Советская эпоха (пос. ГЭС)

(отправление от Карякинского сада) 14:00 Пешеходная экскурсия-викторина по историческому центру «Рыбинск – портал в прошлое» от «Рыбинского центра туризма»

(сбор группы у ступеней Рыбинского музея-заповедника) 15:00 Автобусная экскурсия «Путешествие в XI век» с посещением

памятника археологии «Усть-Шексна»

(отправление от Карякинского сада) 20:20 Теплоходная экскурсия с живой музыкой и шлюзованием

Для вас играет музыкальный проект Jazzia:

Михаил Волох (труба, флейта, дудук – Москва)

Стас Майнугин (саксофон, вокал – Ярославль)

Олег Анохин (клавишные – Ярославль)

Ринат Сафаргалиев (бас – Москва)

Федор Андреев (ударные – Москва)

Просмотр фейерверка с борта теплохода.

(отправление от причала №1) Стадион «Переборец» 10:00 Пляжный волейбол 10:00 Выступление фитнес- клуба 12:00 Показательные выступления самбистов 14:00 Футбольный матч ПЕРЕБОРЕЦ-ЛОКОМОТИВ Стадион «Метеор» 11:00 – 14:00 Показательные выступления по самбо

Показательные выступления по кудо

Турнир по гиревому спорту

Турнир по армрестлингу

Турнир по тяжелой атлетике Стадион «Авангард» 10:00 – 15:00 Показательные выступления Стадион «Взлёт» 09:00 – 14:00 Показательные выступления

1 августа на период проведения мероприятий, посвященных Дню города, будут изменены маршруты движения общественного транспорта.

С 10:30 до 20:00 автобусные маршруты:

№ 1, 3, 8-т, 33-т, 179, 180 будут следовать от пр. Ленина по ул. Димитрова, ул. Свободы, ул. Герцена, ул. Луначарского, Крестовая ул. и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;

№ 6, 9 будут следовать от пр. Ленина по ул. Димитрова, ул. Свободы, ул. Герцена, ул. Пушкина и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;

№ 12, 16э, 16-т, 36-т будут следовать от пр. Ленина по ул. Димитрова, ул. Свободы, ул. Герцена, ул. Луначарского и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;

№ 2, 10 будут следовать от ул. Свободы по ул. Герцена, ул. Луначарского, Крестовая ул. и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;

№ 101, 111 будут следовать от пр. Ленина по ул. Димитрова, ул. Свободы, ул. Герцена, ул. Пушкина и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;

С 7:00 до 22:15 автобусы № 8, 11, 19, 20 будут следовать через Бульварную улицу. Высадка пассажиров будет осуществляться со стороны дома № 2 по Бульварной улице, посадка пассажиров – с противоположной стороны.

С 10:30 до 20:00 троллейбусные маршруты:

№ 1, 6 будут следовать от ул. 9 Мая по ул. Фурманова по ул. Плеханова (с заездом на железнодорожный вокзал), ул. Пушкина, Крестовая ул. и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.

№ 4, 5 будет следовать от ул. Фурманова по ул. Плеханова (с заездом на железнодорожный вокзал), ул. Пушкина, Крестовая ул. и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.

На измененных участках маршрутов будут действовать все остановки по пути следования и дополнительные остановки на улице Бульварной в районе домов №3 и № 10 на улице Димитрова в районе дома № 3.