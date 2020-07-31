День города Рыбинска. Программа праздника
 

День города Рыбинска. Программа праздника

31.07.2020, 11:36, Главное
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В этом году День города Рыбинска пройдет 1 августа. Его название – «Рыбинск. Старт на 950» – определил большой юбилей, который город отметит в 2021 году. Но на формат проведения праздника оказал влияние ряд ограничительных мер. Его главной особенностью станет большое количество праздничных площадок.

Программа праздника

Площадь ДС «Полёт»

09:00 – 14:00

Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь»
Общегородская зарядка.
Старт детского забега «Fun-run» на дистанцию 300м
Старт детского забега на дистанцию 300м
Старт забега безграничных возможностей на дистанцию 600м
Старт детского забега на дистанцию 600м (1-й забег)
Старт детского забега на дистанцию 600м (2-й забег)
Старт забегов на дистанции 10км, 21,1км и «Командная эстафета»
Награждение победителей забегов

9:00 – 12:30

Показательные выступления и мастер-классы спортивных школ г.Рыбинска, молодёжных общественных организаций, спортивных клубов

14:00 – 14:30

Водный праздник

14:30 – 14.55

Показательные выступления мастера высшего пилотажа Светланы Капаниной и Рыбинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ.

15:00 – 15:30

Торжественное мероприятие в честь Дня города Рыбинска
«Рыбинск. Старт на 950»
Поздравление официальных лиц
Награждение жителей города Рыбинска

15:30 – 16:30

Праздничный концерт "И будет праздник, и будет песня!"
с участием  ансамбля казачьей песни «Чарочка»
(г. Ярославль) и фольклорного ансамбля «Карусель» (г. Рыбинск)

20:00 – 22:00

Вечерний праздничный концерт «Вечерний ПОЛЕТ хитов!» с участием творческих коллективов города Рыбинска

Волжская Набережная

22.00- 22.05

Праздничный фейерверк

Красная площадь

10:00 – 19:00

Старинные деревянные карусели и аттракционы «Закрутиха»
(г. Москва). Русские забавы для детей.

18:00 – 20:00

Дореволюционные танцы с ансамблем «Туда-Сюда» (г. Москва)

У Парадной лестницы Рыбинска
(напротив главного причала)

20:30 – 22:00

Фолк-концерт с участием ЭтноПроекта «Коленкоръ» (г. Москва),
ансамбля  «Туда-Сюда» (г. Москва),
гусляра Егора Стрельникова (г. Сергиев Посад).
Екатерининские потешные огни.

Перрон железнодорожного вокзала

10:00 – 17:35

Встреча ретро-паровоза «Ярославль – Рыбинск».
Историческая реконструкция «Городок провинциальный».
Стоянка ретро-паровоза у железнодорожного вокзала

Железнодорожный вокзал

10.00 – 11.00

Концерт духового оркестра и хора Сухопутного Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского Кадетского Корпуса Свято – Алексиевской Пустыни (г.Переславль)

Вокзальная площадь

11:00

Открытие памятника «Паровоз»
Историческая реконструкция «Городок провинциальный»

Аллея Славы

10:00 – 18:00

 

Конкурс «Во саду ли, в огороде»
– выставка конкурсных работ, садовых композиций
– выставка флористических салонов города
– выставка-продажа изделий для оформления сада

10:00 – 20:00

Широкая  ярмарка «Город Мастеров»
Гастрономические площадки «Праздничный пикник»

10:00 – 18:00

Выставка работ Рыбинских художников

Площадь Дерунова

11:00 – 20:00
11:00
11:30
12:00
14:00
14:30
19:30

Фестиваль «Народная сцена»
– фитнес программа «Заряди себя»
– артпроект «Рыбинская высота»
– благотворительный концерт «Мелодии добра
– концертно-игровая программа «Город моей мечты»
– гала-концерт открытого городского фестиваля «Народная сцена»
– концерт группы «Оркестр лунного света»

11:00 – 18:00

Гастрономические площадки  «Кулинарные фантазии» от лучших предприятий индустрии питания города (мастер-классы, дегустации, конкурсы, развлекательные программы)

10:00 – 19:00

Ярмарка  производителей «Вкусные истории»

10:00 – 19:00

Ярмарка мастеров прикладного творчества «Рукотворные чудеса»

ул. Ломоносова (ул. Крестовая- ул. Волжская Набережная)

15:00 – 22:00

Фестиваль «Вместе с папой»

15:00 – 16:00

ТЕАТР и развлечения вместе с папой
Интерактивная авторская программа от основателей проекта «Хороший театр Дарьи и Николая Шишигиных».
Развлекательная программа, игры, конкурсы, веселая живая музыка и немного серьезного театра.

15:00 – 17:55

СПОРТ вместе с папой
Показательные выступления на татами от лучших спортивных клубов боевых единоборств города Рыбинска: Клуб Воля, Файт-тайм, Князев-теам, Бурлак, Единоборец, Самбо-Рысь, Кумите. Мастер-классы по самообороне. Парад спортсменов.

15:00 – 19:00

ГАРАЖ вместе с папой
Выставка мототехники от музея Мотославль.
Брутальная селфи-зона с крутыми мотоциклами.

15:00 – 19:00

Папины ВКУСНЯШКИ
Летняя веранда с живой музыкой «Мсье Паганель».
Уличный гриль и фирменные пельмени от Рок-Пельмень Кафе.

15:00 – 19:00

 

НАУКА вместе с папой
Эффектные и увлекательные мастер-классы от секретной лаборатории «Мастера науки» и креативные уроки от Центра развития способностей «Скородум».

15:00 – 22:00

Специальный гость фестиваля «Вместе с Папой»
Международный молодежный КИНОФЕСТИВАЛЬ Свет миру
Авторское кино для детей и о детях для посещения всей семьей!

Никольский бульвар

11:00 – 18:00

Крафт-фестиваль городских мастеров

Карякинский сад

11.00 – 12:00         

«Волшебных скрипок звук прелестный» – концертная программа   струнной группы Рыбинского оркестра имени А. Шацкого

12:00 – 13:00      

Поэтический час – молодые поэты Рыбинска

16:00 – 16:45       

«Очарование  романса» – концертная программа струнной группы    Рыбинского оркестра имени А. Шацкого

Театральный дворик
(Крестовая ул., 17а)

12:00 – 12:30         

«Любовь моя – оперетта!» – концертная программа Н. Швецовой
солистки Рыбинского оркестра имени А. Шацкого

13:00 – 13:40         

«Хорошее настроение» – концертная программа солистов Рыбинского оркестра имени А. Шацкого

14:00 – 15:00         

«Все о любви» – концертная программа автора и исполнителя
В. Михайлова

15:00 – 17:00         

«Пером и кистью поздравляем Рыбинск». Синтез современной поэзии и живописи представляет Совет молодых литераторов Союза писателей России в  Рыбинске

 

Кукольный  дворик
(Вокзальная ул., 14)

12:00; 14:00

Программа «Театр на колёсах». Показ спектакля «Курочка ряба»

Поэтический дворик
(пр. Ленина, 184, БИЦ «Радуга»)

13:00 – 16:00         

«Литературная ярмарка – 2020»
Подведение итогов литературного конкурса «Благословляю каждый миг», посвященного 150-летию со дня рождения И.А. Бунина

Смотровая площадка у памятника Л. Ошанину

17:00 – 18:30

Танцевальная программа «Музыка для Вас» с участием Рыбинского оркестра имени А.Шацкого

Димитровский сквер

15:00 – 18:00

Молодежная площадка «Энергия улиц»:
– творческие выступления молодежных коллективов,
– мастер-классы от ведущих хореографов города Рыбинска;
-мастер- классы молодежных общественных объединений;
-показательные выступления спортивных клубов;
– командные спортивные соревнования по перетягиванию каната и прыжкам через скакалку;
– анимационные площадки.

Волжский парк

10:00 – 19:00

Гастрономические площадки «Барбекю Фест»
Купеческая ярмарка

Рыбинский музей-заповедник
(Волжская наб., 2)

9:00 – 20:00

Выставки:
Экспозиции по природе и истории родного края:
«Природа Рыбинского края»
«Древнейшее прошлое земли Рыбинской» (археология)
«Рыбная слобода в XVII – XVIII веках»
«Наш земляк Федор Федорович Ушаков»
«Рыбинск в XIX веке», «Быт Рыбинска в XIX веке»
«Художественная галерея» – живопись, фарфор, стекло, мебель XVIII – начала XX веков
«Православное искусство XIII – XX вв.»
Выставка «Ювелиры Колесниковы» – ювелирные украшения ярославских мастеров
Выставка «Маленький принц» – коллекция кукол М. Миранюк
(г. Москва)

Рыбинский музей-заповедник
(Волжская наб., 77)

10:00 – 9:00

Выставка «Искусство марки» – живописные работы народных художников РФ – Н.И. Боровского, В.А. Глухова, Е.В. Ромашко, Н.Н. Пластова, А.А. Любавина

Экспозиционный комплекс «Советская эпоха»
пос. ГЭС, ул. Гончарова, 3

12:00 – 20:00

Экспозиции:
«Символы советской эпохи», «Кабинет партийного работника»,
«Эволюция радио», «Советская столовая», «Коммунальная квартира», «Советский кинозал», «Рыбинск – речной флот», «Под водами рукотворного моря», «Спорт Рыбинска. Советский период», «Музыкальная культура. Люди и время», «Советское детство в картинках».
Экскурсии в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

14:00 – 16:00

Выставка ретро – автомобилей

Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова
(Крестовая ул., 14-36)

10:00 – 18:00

Экспозиции:
«От гардемарина до непобедимого адмирала. К 275 – летию со дня рождения  адмирала Ф.Ф. Ушакова»
«Мировое кораблестроение. Корабли-легенды и корабли-герои»
«Обитатели морских глубин»
«Выставка работ рыбинского художника М.П. Соловьева»
Мультимедийные мини-экскурсионные программы
для детей и взрослых:
«Непобедимый флотоводец – властитель Черного моря»
«Портрет адмирала – тайны далекой обители»
«Последний бой броненосца «АДМИРАЛ УШАКОВ».
Фотосессии с подлинными предметами XVIII века
Посетителям с фамилией «Ушаковъ» – вход бесплатный,
а с именем «Федоръ» – подарок.

Музей-мастерская фортепиано Алексея Ставицкого
(Волжская набережная ул., 67-75)

12:00 – 18:00

Основная экспозиция. Экскурсии.

Выставка-музей «Рыбинские рыбы»
(Волжская набережная ул., 99а)

10:00 – 16:00

Основная выставка

Фотогалерея «Криста»
(Выборгская ул., 50)

9:00 – 18:00

Выставка Игоря Гаврилова «Я видел это»

Экскурсионные программы

12:00

Автобусная экскурсия «Путешествие в XX век» с посещением экспозиционного комплекса Советская эпоха (пос. ГЭС)
(отправление от Карякинского сада)

14:00

Пешеходная экскурсия-викторина  по историческому центру «Рыбинск – портал в прошлое»  от «Рыбинского центра туризма»
(сбор группы у ступеней Рыбинского музея-заповедника)

15:00

Автобусная экскурсия «Путешествие в XI век» с посещением
памятника археологии «Усть-Шексна»
(отправление от Карякинского сада)

20:20

Теплоходная экскурсия с живой музыкой и шлюзованием
Для вас играет музыкальный проект Jazzia:
Михаил Волох (труба, флейта, дудук – Москва)
Стас Майнугин (саксофон, вокал – Ярославль)
Олег Анохин (клавишные – Ярославль)
Ринат Сафаргалиев (бас – Москва)
Федор Андреев (ударные – Москва)
Просмотр фейерверка с борта теплохода.
(отправление от причала №1)

Стадион «Переборец»

10:00

Пляжный волейбол

10:00

Выступление фитнес- клуба

12:00

Показательные выступления самбистов

14:00

Футбольный матч ПЕРЕБОРЕЦ-ЛОКОМОТИВ

Стадион «Метеор»

11:00 – 14:00

Показательные выступления по самбо
Показательные выступления по кудо
Турнир по гиревому спорту
Турнир по армрестлингу
Турнир по тяжелой атлетике

Стадион «Авангард» 

10:00 – 15:00

Показательные выступления

Стадион «Взлёт» 

09:00 – 14:00

Показательные выступления

1 августа на период проведения мероприятий, посвященных Дню города, будут изменены маршруты движения общественного транспорта.

С 10:30 до 20:00 автобусные маршруты:

№ 1, 3, 8-т, 33-т, 179, 180 будут следовать от пр. Ленина по ул. Димитрова, ул. Свободы, ул. Герцена, ул. Луначарского, Крестовая ул. и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;
№ 6, 9 будут следовать от пр. Ленина по ул. Димитрова, ул. Свободы, ул. Герцена, ул. Пушкина и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;
№ 12, 16э, 16-т, 36-т будут следовать от пр. Ленина по ул. Димитрова, ул. Свободы, ул. Герцена, ул. Луначарского и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;
№ 2, 10 будут следовать от ул. Свободы по ул. Герцена, ул. Луначарского, Крестовая ул. и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;
№ 101, 111 будут следовать от пр. Ленина по ул. Димитрова, ул. Свободы, ул. Герцена, ул. Пушкина и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;

С 7:00 до 22:15 автобусы № 8, 11, 19, 20 будут следовать через Бульварную улицу. Высадка пассажиров будет осуществляться со стороны дома № 2 по Бульварной улице, посадка пассажиров – с противоположной стороны.

С 10:30 до 20:00 троллейбусные маршруты:

№ 1, 6 будут следовать от ул. 9 Мая по ул. Фурманова по ул. Плеханова (с заездом на железнодорожный вокзал), ул. Пушкина, Крестовая ул. и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.
№ 4, 5 будет следовать от ул. Фурманова по ул. Плеханова (с заездом на железнодорожный вокзал), ул. Пушкина, Крестовая ул. и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.

На измененных участках маршрутов будут действовать все остановки по пути следования и дополнительные остановки на улице Бульварной в районе домов №3 и № 10 на улице Димитрова в районе дома № 3.



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