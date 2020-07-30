Le Figaro – «колосс на глиняных ногах» — могущество Китая покоится на слабостях Европы

30.07.2020, 23:55, Новости дня

Коронакризис показал, что Китай смог добиться влиятельного положения в мире только благодаря слабостям остальных стран и, в частности, Европы, поделились своими рассуждениями экономисты Жан-Филипп Дельсоль и Никола Лёкоссен в статье для Le Figaro. По их словам, Евросоюзу для восстановления престижа и экономики необходимо защитить свои ценности и высказаться против деспотичной политики Пекина, даже если он введёт ответные санкции.



Reuters

Китай со своими средневековыми рынками и, возможно, плохо защищёнными лабораториями долгое время скрывал истинные масштабы эпидемии, бесстыдно преуменьшал число умерших и позволил вырваться за пределы страны вирусу, который теперь постепенно убивает мир, пишут экономисты Жан-Филипп Дельсоль и Никола Лёкоссен на страницах Le Figaro. В ответ на это Европа лишь вяло упрекнула Китай и вместе с ним Россию в распространении «опасных ложных слухов» и «обманных медицинских сведений с ошибочными утверждениями» по поводу коронавируса.

В то же время поведение Пекина не оставляет никаких сомнений в его желании занять доминирующее положение в мире, считают авторы статьи. Под предлогом своих новых шёлковых путей он пытается подчинить слабые страны на всех континентах: вторгается в Южно-Китайское море, оспаривает территории Индии, поддерживает Венесуэлу, КНДР и Иран, с которыми заключил 25-летнее «стратегическое партнёрство» на сумму $400 млрд. Хотя изначально президент Си Цзиньпин заявил о своём намерении снова вернуть рынку «решающую роль» и восстановить правовое государство, он, как в банановой или коммунистической республике, с помощью манипуляций конституцией обеспечил себе пожизненное президентство. Партийный аппарат укрепился и не даёт никому вздохнуть, интернет контролируется, данные подделываются могущественной государственной машиной. Крупные «частные» компании управляются «аппаратчиками» или их ближайшими родственниками, подчиняются компартии, местным властям или правительству и на каждом уровне производства остаются финансово зависимыми от государства. Иностранные компании нужны только для того, чтобы перенять их технологии: США оценивают потери из-за украденной Китаем интеллектуальной собственности в сумму $225—600 млрд.

Под контролем китайского правительства оказалась не только экономика, но и всё общество, подчёркивают экономисты. В стране правит единомыслие, многие либералы попали в тюрьму, а журналисты и независимые адвокаты помещены под домашний арест или ссылаются в лагеря. В 2019 году было арестовано более 10 тыс. верующих, в основном христиан, а уйгуров и тибетцев «по старым добрым методам коммунистического тоталитаризма» задерживают, переселяют, держат в лагерях или убивают. Университеты обязаны придерживаться марксистской идеологии, в то время как Гонконг задыхается от тирании, которая нарушает контракт, подписанный с англичанами при передаче его Китаю.

Пекин пережил крах маоизма с помощью некоторых присущих капитализму нововведений и открыл страну для иностранных инвестиций, которые привлекала дешёвая рабочая сила и огромный новый рынок. Однако Китай остаётся коммунистической диктатурой, добившейся успеха с помощью «кумовского» капитализма, бюрократического империализма и деспотии. Европа, по мнению Дельсоля и Лёкоссена, струсила и терпит такого партнёра, опасаясь ответных действий. В торговом отношении, по данным Всемирного банка, в 2017 году средний коэффициент таможенных сборов составил 1,66% для Северной Америки против 3,83% для Китая и 1,79% для Европы. Тем не менее ЕС никогда не встанет на защиту Гонконга, как это сделали США, Великобритания и Австралия, и не будет препятствовать компании Huawei, которую обвиняют в желании шпионить за всем миром. Трамп повышает пошлины из-за нечестной конкуренции Китая, а Евросоюз молчит и предпочитает вводить налоги на компании GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple).

Китай силён только благодаря слабостям других стран и особенно Европы, тогда как на карту поставлено будущее цивилизации. С начала эпохи Возрождения Запад обгонял Китай, признавая и защищая свободы и индивидуальные инициативы, — без них восточное государство теперь кажется колоссом на глиняных ногах, потому что его фундамент полностью покоится на государстве и партии, которые уничтожают народ, уже уничтоженный своим прошлым. К тому же коррупция, с которой правительство борется только для победы в битве кланов, сама является порождением этой политико-административной тирании. Когда власть принадлежит небольшой группе людей (партии или касте) и следит за обществом, как господин за рабами, единственный способ выделиться — это самому стать аппаратчиком или прислуживать им, делая другим поблажки за плату. Коррупция становится неотделимой от общества и особенно от государства, как только вознаграждения распределяют не по заслугам или компетенциям, а только за раболепство. В таком государстве ещё может развиваться промышленное производство в количественном отношении, однако цифровая и виртуальная экономика может процветать только благодаря свободной креативности работников. Если Китай остаётся под игом деспотичной аристократии, в его экономике наметится спад, а общество ждёт раскол.

В заключение экономисты советуют Европе не уступать всемогуществу Пекина ради сиюминутной выгоды в промышленности, а защитить свои ценности и осудить его политику, пусть даже в виде символического жеста, как это делают с Россией Путина. По мнению авторов статьи Le Figaro, это отвечает интересам всего мира: какой бы ни была сейчас цена за такое решение, Европа снова встанет на путь экономического, интеллектуального и духовного роста, в основе которых лежит свобода. Она станет сильнее Китая и сможет противопоставить его безправовому государству своё правовое.