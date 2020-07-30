 

ЕСПЧ взыскал 122 тысячи евро за слишком долгие аресты россиян

30.07.2020, 23:45, Новости дня

Европейский суд по правам человека взыскал 122,5 тысячи евро с властей России в пользу 27 россиян за чрезмерно долгие аресты. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на руководителя Забайкальского правозащитного центра Анастасию Коптееву.

Подзащитный Коптеевой – житель Забайкальского края Максим Батищев – отсудил компенсацию в 2700 евро за незаконно долгий арест. В общей сложности ЕСПЧ вынес решение по жалобе 27 человек из 15 российских регионов, в том числе из Красноярского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Карелии, Ставропольского края, Свердловской и Астраханской областей.

В иске все пострадавшие отмечали чрезмерную продолжительность содержания под стражей по уголовным делам, в которых они являлись подозреваемыми или обвиняемыми. Суд признал нарушение их права на свободу и личную неприкосновенность, гарантированное Европейской конвенцией о защите прав человека.

  • Радио «Свобода»

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