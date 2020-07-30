Захарова сыронизировала над украинскими комиксами про Крым

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30.07.2020, 23:16, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию украинских комиксов про Крым.

«Украина шутит про Крым. А мы – над ней», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook, комментируя украинские комиксы про Крым.

На первой картинке, опубликованной в Twitter Украины, изображена целующаяся пара, причем женщина во время поцелуя говорит мужчине: «Скажи мне эти три слова!», на что получает от него ответ: «Крым – это Украина!».

Эту картинку прокомментировали в Twitter России, написав: «Мы от всего сердца поддерживаем наших украинских коллег в настойчивом желании романтизировать Крым». К этому посту также прикрепили картинку с продолжением истории про целующуюся пару.

Так, на второй картинке девушка говорит парню: «Я слышу эти три слова уже шесть лет! Прекрати, болван! Предложи что-нибудь стоящее».

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Вопреки позиции Киева президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.





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