 

Короля Саудовской Аравии выписали из больницы

30.07.2020, 22:48, Новости дня

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд выписан из больницы имени короля Фейсала в Эр-Рияде, сообщил королевский двор, информирует Saudi Press Agency.

По поступающим из Саудовской Аравии данным, монарх покинул клинику после прохождения успешного лечения. Ему была проведена операция на желчном пузыре, передает ТАСС.

20 июля короля Сальмана госпитализировали для прохождения медицинского обследования. У 84-летнего правителя было диагностировано воспаление желчного пузыря.

Наследным принцем Саудовской Аравии является сын короля Сальмана Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который занимает пост первого заместителя премьер-министра, а также министра обороны королевства.





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