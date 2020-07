ГРУ в Интернете: операции и их последствия во времена COVID-19

30.07.2020, 22:40, Новости дня

Операции людей, связанных с российской военной разведкой, стали пристально отслеживаться западными специалистами и медиа после отравления Скрипалей в Великобритании в 2018 году. Традиционно называемое ГРУ, разведуправление Генерального штаба российской армии после этого «засветилось» в целой череде «активных мероприятий», которые были раскрыты, а связь их исполнителей с Москвой – установлена.

В четверг Евросоюз утвердил письменную процедуру введения санкций против четверых россиян, причастных, по мнению ЕС, к кибератаке в 2018 году на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) – Алексея Минина, Алексея Моренца, Евгения Серебрякова и Олега Сотникова. В пояснении к решению Евросоюза они названы сотрудниками Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России, которые пытались осуществить незаконное проникновение в сеть Wi Fi ОЗХО в Гааге, а также были причастны к кибератакам на энергосистему Украины в 2015-2016 году.

Европейские санкции также будут введены против Главного центра специальных технологий ГРУ.

Сутками раньше два американских медиа – агентство Associated Press и газета The New York Times – со ссылкой на анонимных сотрудников американских официальных лиц сообщили, что ГРУ причастно к российской кампании дезинформации, связанной с пандемией коронавируса. Интернет-сайты под управлением российского агентства «Инфорос» публиковали статьи на английском языке с ложной информацией о COVID-19.

Двое российских граждан, Денис Тюрин и Александр Старунский, входившие в руководство «Инфорос», названы в материале Associated Press бывшими сотрудниками ГРУ с сохранившимися связями с этим ведомством.

Главный редактор «Инфорос», журналист Андрей Ильяшенко, долгие годы был сотрудником государственного агентства РИА Новости – медиа, ставшего несколько лет назад частью холдинга «Россия сегодня», которым руководят российские пропагандисты Маргарита Симонян и Дмитрий Киселев.

Российское телевидение, представитель Кремля Дмитрий Песков и сами информационные сайты, упомянутые в материалах Associated Press и The New York Times, отрицают какую-либо связь этих медиа-площадок с разведслужбами.

В частности, англоязычный интернет-сайт Оneworld.press выпустил заявление, в котором было сказано, что утверждения американских медиа являются «клеветническими», а авторы статей на сайте «не были обвинены в каких-либо преступлениях, связанных с сотрудничеством с иностранными спецслужбами», и причисление их к сотрудникам ГРУ является «по сути клеветой».

Можно ли говорить о том, что российские военные разведчики теперь занялись тем, что раньше в основном было уделом «фабрики троллей» – информационной войной?

Эксперт Германского фонда Маршалла в США Брет Шафер (Bret Schafer) говорит в интервью Русской службе «Голоса Америки», что сообщения о распространении дезинформации агентством «Инфорос» на своих англоязычных сайтах и предполагаемая связь руководителей этого медиа с ГРУ свидетельствуют о попытках Кремля совершенствовать методы влияния на западное информационное пространство:

«Эти разоблачения показывают, что распространение дезинформации действительно шире, чем просто троллинг через скрытые аккаунты в соцсетях, и оно не ограничивается деятельностью одиозного «Агентства интернет-исследований». Существует широкая сеть – обычные сайты, сайты с непрямым аффилированием и сайты, в отношении которых вообще сложно определить, кто за ними стоит, – но все они распространяют полезные Кремлю установки, усиливая их и направляя дальше в западную информационную среду».

Брет Шафер также считает, что Москва осторожна в методах вбрасывания дезинформации о пандемии, стараясь избежать ее активного распространения через свои официальные зарубежные СМИ, такие, как RT и Sputnik: «Эти медиа не находятся на передовой распространения существующей вокруг коронавируса конспирологии, это делается с тех сайтов, связь которых с Кремлем не ясна, потому что Москва не хочет быть замеченной в активных кампаниях по дезинформации».

При этом Брет Шафер не ожидает, что на предстоящих ноябрьских президентских выборах в США можно будет увидеть широкомасштабные российские усилия по вмешательству в социальных сетях, как было в 2016 году. «Я не думаю, что такое сработает на этот раз. Люди наблюдают за этим, и социальные медиа лучше подготовлены, – говорит он. – Но мы не особенно хорошо подготовлены к еще одной хакерской операции, к стратегическому удару в определенный момент во время кампании. Так что, я думаю, если мы говорим о потенциальном вмешательстве, то я гораздо больше беспокоюсь о том, что ГРУ и СВР могут сделать в более узком смысле, нежели о российском троллинге и операциях «Агентства интернет-исследований».

Основания, как показывают нынешние европейские санкции в отношении российских хакеров, для таких опасений есть, и научный сотрудник Йельского университета Дэвид Шимер (David Shimer) также опасается дестабилизирующих действий со стороны России на предстоящих американских в этом году выборах в США.

Эксперт заявил о своих опасениях во время дискуссии, организованной 29 июля вашингтонским «Советом по иностранным делам»: «Один способ – это манипулировать избирателями для формирования общественного мнения. Это то, что Россия сделала в 2016 году, используя украденные электронные письма и пропаганду в социальных сетях… Вторым способом могут стать попытки подорвать доверие к самому процессу голосования и результатам выборов».

Дэвид Шимер не исключает того, что Россия может прибегнуть к попыткам совершения кибератак на электоральную инфраструктуру США и базы данных избирателей, подрывая доверие к выборам, а также ставя под сомнение процесс голосования с помощью распространения пропаганды и после выборов.

Сегодня американская общественность, в частности компании-операторы социальных сетей, должны более ответственно подходить к публикуемой информации и освещению выборов, подчеркнул Дэвид Шимер. Если, например, появится какой-то вброс документов, но его источник не будет ясен, то выяснение, кто стоит за этими действиями, может быть даже более важно, чем содержание таких документов.

Эксперт Free Russia Foundation Антон Шеховцов, впрочем, сомневается, что российская военная разведка непосредственно стоит за интернет-сайтами под эгидой «Инфороса». В своем комментарии для Русской службы «Голоса Америки» он подчеркивает, что утверждать о наличии такой прямой связи сложно, потому что сайты «Инфороса» практически не отличаются от других ресурсов, известных тем, что они зарабатывают на читателях, кликающих статьи с «теориями заговора»:

«Я посмотрел на английской версии «Инфороса» все, что они пишут по COVID-19, и хорошо видно, что они пишут все подряд. Мне это напоминает «помоечные сайты», которые существуют для того, чтобы заработать какие-то клики и траффик, а не продавать какие-то специально созданные новости или заниматься пропагандой. Это не очень качественно сделанный сайт, на котором есть всё для ловли кликов. Там совершенно очевидно есть ложная информация о коронавирусе – среди массы другой информации, которую они утащили с других сайтов».

При этом Антон Шеховцов соглашается с тем, официальные российские медиа, созданные для заграничных читателей – RT и Sputnik – «ловлей кликов» не занимаются, и для того, чтобы вбрасывать очевидную дезинформацию, могло понадобиться медиа, выглядящее некачественно, как будто сделанное энтузиастами. Однако он также допускает, что на подобное медиа мог быть просто выделен бюджет, который по мере реализации проекта был разворован:

«В России разные службы выделяют определенные деньги на «информационную войну» с Западом, но эти деньги воруют. Пока они дойдут до разработчиков этих интернет-сайтов, контент-менеджеров, деньги тают очень существенно. А отставные сотрудники спецслужб вообще многое делают «для галочки», и совершенно непонятно, будет ли работать то, что они сделали, но у них есть отчет о работах за потраченные средства». Кроме того, есть сайты, которые, не будучи связанными с Кремлем, при этом с удовольствием распространяют конспирологию и являются ее приверженцами».