 

Трамп встретился с семьей военнослужащей, убитой на базе Форт-Худ

30.07.2020, 22:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в четверг встретился в Белом доме с родственниками военнослужащей Ванессы Гиллен, которая была убита на военной базе Форт-Худ в Техасе.

Как сообщают американские СМИ, семья убитой девушки приехала в Вашингтон из Техаса, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия в вооруженных силах и недавно подготовленному законопроекту, который позволит военнослужащим подавать жалобы на сексуальное домогательство и насилие независимой третьей стороне, а не своему начальству.

В четверг утром на Национальной аллее в Вашингтоне прошла пресс-конференция, участники которой потребовали добиться правосудия для военнослужащих, ставших жертвами домогательств и насилия. После пресс-конференции десятки людей приняли участие в марше к Белому дому.

В ходе встречи с Трампом мать Гиллен призвала принять законопроект и добиться правосудия для ее дочери. Одна из сестер погибшей девушки сказала, что людям, которые готовы служить своей стране, нужна защита, и именно поэтому они призывают принять законопроект.

Трамп заверил, что Министерство юстиции и ФБР расследуют дело. «Мы очень тщательно в этом разберемся, – сказал он. – Мы доберемся до сути дела».

Семья Гиллен также рассказала, что девушку до сих пор не похоронили, поскольку расследование еще не закончено и родственники не могут получить ее тело. Трамп пообещал при необходимости помочь семье с оплатой похорон и добиться, чтобы им передали тело покойной.

20-летнюю Гиллен в последний раз видели на базе 22 апреля, а 30 июня сотрудники правоохранительных органов обнаружили ее тело, закопанное у озера в 20 милях оттуда.

Подозреваемый в убийстве девушки Аарон Дэвид Робинсон покончил жизнь самоубийством. Он скончался 1 июля.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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