Специалисты выяснили, что может помочь в лечении диабета

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30.07.2020, 22:25, Новости дня

Группа ученых обнаружила новый вариант лекарственного препарата, предлагающий значительный прогресс в лечении диабета.

На островках Лангерганса человека и мыши, культурах клеток грызунов, на животных моделях диабета первого и второго типа было испытано экспериментальное лекарственное средство. Тестирование показало значительное улучшение гипергликемии, гипергликагонемии, чрезмерного производства глюкозы печенью и стеатоза печени.

Препарат SRI-37330 является нетоксичной малой молекулой, которая способна спасти грызунов от диабета и улучшить гомеостаз глюкозы. Ученые утверждают, что новое химическое соединение обладает сильными антидиабетическими свойствами.





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