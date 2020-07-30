Специалисты выяснили, что может помочь в лечении диабета
30.07.2020, 22:25, Новости дня
Группа ученых обнаружила новый вариант лекарственного препарата, предлагающий значительный прогресс в лечении диабета.
На островках Лангерганса человека и мыши, культурах клеток грызунов, на животных моделях диабета первого и второго типа было испытано экспериментальное лекарственное средство. Тестирование показало значительное улучшение гипергликемии, гипергликагонемии, чрезмерного производства глюкозы печенью и стеатоза печени.
Препарат SRI-37330 является нетоксичной малой молекулой, которая способна спасти грызунов от диабета и улучшить гомеостаз глюкозы. Ученые утверждают, что новое химическое соединение обладает сильными антидиабетическими свойствами.
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